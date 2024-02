Mirko Brunetti: “La storia con Perla era diventata tossica, ora voglio aspettarla!”/ “E’ vero amore…”

Mirko Brunetti a Verissimo: “Ecco come siamo arrivati a Temptation Island…”

Questo sabato 24 febbraio a Verissimo è stato ospite Mirko Brunetti; l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha chiaramente incentrato la sua presenza nel salotto di Silvia Toffanin sul tema del momento: il ritorno di fiamma con Perla Vatiero. Il giovane è partito dagli albori, dalle difficoltà che poi hanno sancito la separazione a Temptation Island.

“La nostra relazione era diventata tossica, c’eravamo limitati per la situazione che si era creata e io mi ero preso carico di molte responsabilità; così siamo arrivati al distacco di Temptation Island… “. Queste le parole di Mirko Brunetti a Verissimo, incalzato poi da Silvia Toffanin sul rapporto nato con Greta Rossetti, poi naufragato. “Con Greta è stato un riconoscersi nelle proprie vite e ci siamo aiutati molto oltre che voluti tanto bene. Abbiamo sbagliato la forma, nel senso che saremmo dovuti stare vicini e darci consigli ma non sotto forma di coppia”.

Mirko Brunetti e l’amore ritrovato con Perla Vatiero: “Ora ripartiamo dai sentimenti…”

Proseguendo nell’intervista, Mirko Brunetti ha rivelato – seppur con parole sibilline – di aver capito come forse i sentimenti provati per Greta Rossetti non fossero proprio ascrivibili all’amore. “Se sono stato innamorato di Greta? Ho provato sentimenti forti, ma forse era perché vedevo una situazione leggera a differenza di Perla; quello mi ha fatto credere che fosse la persona giusta. Non era solo passione, era qualcosa di nuovo…”. Tornando a parlare di Perla Vatiero, l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha spiegato: “Per Perla io ho sempre avuto un legame profondo, anche quando ci siamo lasciati, ma pensavo che non potevamo stare insieme per caratteri. Quando è entrata nella casa sono andato in tilt, l’ho vista diversa; più dolce e matura… Non accettavo che fosse finita, è stata una storia intensa, siamo cresciuti insieme e ci siamo dati tutto. Spero che possa iniziare daccapo con delle certezze dettate dai sentimenti”.

Mirko Brunetti si è trovato a più riprese con le lacrime agli occhi, sia rivendo i momenti felici più recenti che quelli turbolenti del passato vissuti con Perla Vatiero. “L’errore che non voglio ripetere? Limitarci, anche non andare a convivere subito per viverci la spensieratezza della coppia. Abbiamo vissuto una vita secondo me troppo simbiotica; spero di ripartire dai sentimenti ma con una leggerezza diversa”. Il giovane ha poi aggiunto: “Spero che lei adesso capisca che io ci sono, che sono qui ad aspettare per darci questa seconda possibilità; spero che ne usciremo ancora più forti”. Mirko Brunetti ha poi concluso l’intervista a Verissimo glissando sulle accuse degli haters: “Cosa rispondo a chi non crede in questo ritorno? Che a me non interessa, è un amore talmente vero, nato fuori dalle telecamere, che non mi interessa perchè do tanto valore ai sentimenti; non voglio dare spazio a queste fantasticherie”.











