Mirko Brunetti e Angelica Baraldi vicini, Perla Vatiero: “Gelosa? Ecco come stanno le cose”/ Silenzio rotto

Perla Vatiero rompe il silenzio sulle insinuazioni: “Gelosa di Angelica e Mirko? No”

Nonostante il Grande Fratello 2024 sia finito da un pezzo se ne continua ancora a parlare. La vincitrice Perla Vatiero continua la sua storia d’amore con Mirko Brunetti e spesso e volentieri chiacchiera sui social con i suoi fan. Ed in queste ore proprio tramite i suoi profili social ha voluto fare chiarezza su alcune insinuazioni che vedrebbero il suo fidanzato Mirko Brunetti ed Angelica Baraldi troppo vicini.

Qualcuno insinua che i due siano troppo affiatati e addirittura, sebbene Angelica sia fidanzata, tra i due potrebbe scattare qualcosa. Ed a questo punto, Perla Vatiero è gelosa del rapporto tra Angelica e Mirko? A domanda diretta la vincitrice del Grande Fratello 2024 si è sbilanciata confessando di non essere per nulla gelosa e di essere certa che tra i due c’è solo una bella amicizia: “Ci tengo a chiarire questa situazione nei confronti di Angelica e voglio dire che non sono assolutamente gelosa dell’amicizia che ha con Mirko e che purtroppo noi non ci siamo ancora viste per una cena insieme perché non siamo ancora riuscite ad organizzarci con i nostri impegni.”

Grande Fratello 2024, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi accendo il gossip, Perla smentisce di essere gelosa

Durante la lunghissima durata del Grande Fratello 2024 Angelica Baraldi e Perla Vatiero non hanno avuto modo di conoscersi all’interno della Casa più spiata d’Italia perché la prima è uscita prima che la seconda entrasse. Angelica, tuttavia, si è subito legata a Mirko Brunetti e, nonostante fosse fidanzata, tale atteggiamenti ha scatenato la gelosia di Perla. Adesso però tutto questo sembra acqua passata.

Angelica appare felice insieme al suo fidanzato mentre Mirko e Perla chiariti i loro problemi si dichiarano felici e più innamorati che mai pronti a fare grandi progetti insieme. E tra Mirko e Angelica c’è solo una grande amicizia.

