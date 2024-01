Mirko Brunetti geloso di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ Un gesto infiamma i social

Grande Fratello 2023, nuovo confronto in vista tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi?

L’eliminazione dal gioco del Grande Fratello 2023 non sempre coincide con il perdere l’etichetta da protagonista. In queste ultime settimane stiamo osservando tale scenario in riferimento a Mirko Brunetti; spesso e volentieri chiamato in causa per dinamiche e situazioni che riguardano la Casa. Il giovane ha più volte messo la parola fine al presunto ‘triangolo’ con Perla Vatiero e Greta Rossetti ma non mancano gli spunti per risollevare la questione.

Mentre Greta Rossetti sembra essersi defilata rispetto alle dinamiche strettamente legate ai sentimenti di Mirko Brunetti, diversa è la posizione di Perla Vatiero. Con l’ex concorrente qualcosa di irrisolto sembra esserci, come testimoniato dai recenti confronti. In particolare, nell’ultima puntata abbiamo assistito ad una sorta di scenata di gelosia ai danni di Giuseppe Garibaldi, ‘reo’ di aver costruito un rapporto di amicizia con la sua ex fidanzata.

Mirko Brunetti e la presunta reazione alla vicinanza tra Giuseppe e Perla

Nonostante Mirko Brunetti abbia escluso categoricamente il tema della gelosia, sui social molti si dicono convinti che il giovane non stia assistendo con piacere alle tenerezze tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. Come riporta Novella 2000, l’ultima live dell’ex inquilino pare aver dato la conferma di tale scenario anche se non manca chi avanza teorie differenti. Il giovane, in live con Angelica Baraldi e Ciro Petrone, avrebbe compiuto un gesto piuttosto eloquente.

Durante la live su Instagram – come racconta il portale – gli ex concorrenti del Grande Fratello 2023 hanno visto Perla Vatiero sedersi sulle ginocchia di Giuseppe Garibaldi. Pare dunque che Mirko Brunetti, vista la scena, avrebbe deciso di chiudere la diretta e passare ad altro. Sarebbe dunque l’ennesimo indizio di una gelosia più che latente, ma qualcuno non sembra essere d’accordo. Secondo alcuni utenti l’ex inquilino avrebbe deciso di chiudere la live per altre ragioni e non per la scena sopracitata. In ogni caso, è lecito credere che nella prossima puntata possa esserci un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi.

