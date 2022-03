Mirko e Valerio, gemelli violinisti: chi sono/ Notati dai Coldplay, oggi star in USA

Puntata ricca di ospiti, come al solito, quella di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere questo sabato pomeriggio: infatti, nel primo dei due appuntamenti del weekend col rotocalco rosa condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 ci sarà spazio anche per la musica e segnatamente per un baby duo di violinisti che, direttamente dalla Sicilia, si sta facendo apprezzare in tutto il mondo tanto da aver attirato due anni fa l’attenzione di una super-band del calibro dei Coldplay.

Nel salotto tv di “Verissimo” infatti saranno ospiti Mirko e Valerio, i due giovanissimi violinisti della ‘Trinacria’ (sono originari di Porto Empedocle) che nel 2020, grazie a un loro video diventato virale sui social, erano stati notati da Chris Martin che sul proprio canale YouTube, nel corso dei primi durissimi mesi di lockdown, aveva scelto di far conoscere alla fan base questi due talenti in erba made in Italy. Ma chi sono Mirko e Valerio e cosa fanno oggi? Scopriamolo di seguito, in attesa che i due ragazzi si raccontino a cuore aperto alla conduttrice del talk show.

MIRKO E VALERIO, CHI SONO I BABY VIOLINISTI CHE AVEVANO STREGATO I COLDPLAY?

Quelli che oggi si fanno conoscere come “The Violin Twins” e sono stati anche ospiti dello show condotto negli USA dall’attrice Ellen DeGeneres vengono da Agrigento: tutto era cominciato, come detto, nella primavera del 2020 quando sui social avevano cominciato a postare i video delle loro cover di brani famosi (tra cui “Viva la Vida” dei Coldplay); un’idea che aveva fruttato a Mirko e Valerio, non solo una valanga di complimenti ma pure le attenzioni di diversi artisti di fama internazionale. Da lì è stata un’escalation, con milioni di visualizzazioni e una crescita esponenziale dei loro follower: il video featuring Chris Martin raggiunse anche il primo posto della Top Ten dei Most Popular Video della CBS.

E oggi? Mirko e Valerio Lucia, sono stati invitati come detto al “The Ellen Show”, uno dei programmi più seguiti oltreoceano e condotto dalla DeGeneres: tutto questo mentre lo scorso 14 gennaio i due violinisti hanno finalmente pubblicato il loro disco d’esordio, emblematicamente intitolato “The Violin Twins”. Il loro lp contiene una tracklist di quattordici brani, tutte cover di grandi hit del presente e del passato, tra cui spiccano ovviamente il già citato pezzo dei Coldplay ma anche pietre miliari del calibro di “The Final Countdown” e “Sweet Child O’ Mine”.













