Mirko Gancitano attratto da Mila Suarez o innamorato di Guenda Goria?/ “Ho notato che quando lo guardo…”

Mirko Gancitano e l’attacco di Mila Suarez: “Non parli mai di Guenda”

Martedì 22 marzo è andata in onda la seconda puntata de La pupa e il secchione show che ha visto tra i protagonisti anche la coppia formata dall’intellettuale Mirko Gancitano e la pupa, ex fidanzata di Alex Belli, Mila Suarez. Nel corso della diretta, sotto richiesta della conduttrice Barbara D’Urso, la coppia ha raggiunto il centro dello studio per avere un confronto con Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta è compagna di Mirko. La showgirl sudamericana ha fatto una rivelazione, che ha messo in imbarazzo il secchione; infatti, stando a quanto sostiene Mila, nel corso della prima settimana di programma, Gancitano non ha mai parlato di Guenda. Invece è stata solo la pupa a menzionare Guenda. Queste parole hanno portato il pubblico e gli altri concorrenti del programma a insorgere contro Mila e le sue false dichiarazioni. Mirko Gancitano ha smentito quanto detto da Mila e, a sostegno del secchione, interviene anche Orlando Puoti, il quale afferma che Mirko gli ha detto di voler dire alla coppia che sarebbe uscita di dire a Guenda che la pensa moltissimo. In collegamento Guenda assiste a tutto questo e dice a Mila di essere una grande provocatrice, ma di non avere nessuna possibilità con il suo fidanzato, che va conquistato con l’intelligenza e non con le avances. Guenda si fida molto del suo fidanzato e non teme minimamente Mila. La showgirl risponde dicendo di non aver nessun interesse per Mirka ma di aver semplicemente giocato, approcciandosi fisicamente al suo secchione per gioco. Intervengono anche i giurati Soleil Sorge e Federico Fashion Style sostenendo che Mirko non vuole avere nulla a che fare con Mila.

Inoltre Soleil Sorge rassicura Guenda Goria di dormire sonni tranquilli poiché Mila si commenta da sola, mentre Federico attacca la Suarez poiché continua a provocare Mirko dicendogli anche di non avere gli slip mentre è a letto, ma senza successo poiché Mirko è molto innamorato di Guenda. La Suarez ribatte chiedendo alla regia di mostrare i filmati che provino ciò che sostiene. Al termine del confronto, Barbara D’Urso rimprovera la pupa per un gesto poco carino fatto una volta che la conduttrice rimanda al posto lei e Mirko; infatti, il secchione stava porgendo il braccio alla ragazza, che l’ha rifiutato in malo modo. Come si prospettava tra i due c’è tensione. Nel corso della diretta, Mirko e Mila devono nominare come tutti gli altri un’altra coppia che si sfiderà con Flavia Vento e Aristide Malnati nel gioco Bagno di Cultura. Anche in questo caso non sono d’accordo: Mila voterebbe Orlando Puoti e Laura Comaschi, mentre Mirko Vera Miales e Nicolò Scalfi. Alla fine votano per la coppia Puoti-Comaschi.

Mirko Gancitano potrebbe cedere alle avances di Mila Suarez. L’ex compagna di Alex Belli aveva insinuato che Mirko provasse un’attrazione particolare nei suoi confronti. Durante un confessionale, Mila Suarez si è lasciata andare ad alcuni commenti su Mirko svelando che quest’ultimo si sarebbe avvicinato pericolosamente a lei: “Ho notato delle cose che mi hanno messo in difficoltà. Ho sentito Mirko vicino a me l’altro giorno, mi ha preso la mano e mi sono sentita imbarazzata. Penso che gli piaccio un po’. Ogni tanto quando guardo Mirko negli occhi vedo che gli luccicano”.

Barbara D’Urso ha fatto sicuramente notare che Guenda Goria non sarà felice per queste affermazioni di Mila. Non sappiamo come potrà reagire anche se Guenda in un’intervista a noi rilasciata aveva ammesso di dormire sonni tranquilli: “Mila è una provocatrice”, aveva sentenziato. Questa sera, Barbara D’Urso manderà in onda il confessionale integrale di Mila: “Farò venire in studio Guenda perché deve difendere il suo futuro marito. Lei dice che di notte mentre dormono, Mirko le prende la mano e la mattina si sveglia con Mirko che le sta addosso e le prende la mano”.











