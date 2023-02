Mojito a 100 euro a Mykonos/ Alert di Tripadvisor: “Consigliamo di informarvi bene”

Negli ultimi giorni è divenuta virale sul web la notizia del mojito, uno dei cocktail più apprezzati notoriamente, venduto a ben 100 euro in un locale di Mykonos, splendida isola della Grecia. Nel dettaglio, come sottolinea il Corriere della Sera, il locale a cui si fa riferimento è il dk Oyster, che da sempre è al centro delle polemiche per i suoi prezzi ritenuti eccessivi e che hanno portato svariati clienti e turisti a recensire in maniera negativa lo stesso locale. Si tratta di uno stabilimento balneare che come molti altri vanta anche un servizio di ristorazione: si può quindi mangiare e bere, passando una splendida serata in riva al mare, ma i prezzi non sono per tutte le tasche.

La situazione è divenuta così problematica che alla fine è dovuto intervenire anche il noto portale di recensioni di viaggi TripAdvisor, che ha consigliato i turisti o comunque chiunque volesse recarsi presso lo stabilimento a consumare: «Ti consigliamo di cercare ulteriori informazioni su questa struttura se stai organizzando un viaggio». Il listino prezzi è quindi ritenuto eccessivo anche dal famoso sito di recensioni online, riporta il quotidiano di via Solferino, che ha così deciso di apporre addirittura un alert sulla pagina dedicata allo stesso locale. L’ultimo precedente che ha creato non poco scandalo è stato quello di una coppia di turisti americani, che è stata costretta a pagare un conto salatissimo.

MOJITO A 100 EURO A MYKONOS, TRIPADVISOR A DIFESA DEI CLIENTI

I poveri Jessica Yarnall e Adam Haguan hanno infatti sborsato ben 400 euro: cos’avranno consumato? Vi starete giustamente domandando voi, in realtà solamente due mojito a testa. La coppia, una volta visto il conto, ha protestato con la direzione del locale, sottolineando come sul listino prezzi fosse segnato che il cocktail costasse 25 euro, ma il prezzo è riferito solamente ad una porzione ridotta della stessa bevanda hanno replicato dal locale.

«Tripadvisor – l’intervento del sito specializzato – è venuto a conoscenza di recenti eventi o notizie diffuse dai media riguardanti questa struttura che potrebbero non essere riportate nelle recensioni di questo profilo. Pertanto, ti consigliamo di cercare ulteriori informazioni su questa struttura se stai organizzando un viaggio».

