Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma e orari delle gare: oggi Cestonaro e Fabbri

Cominciamo ad avvicinarci al gran finale di questi mondiali di Atletica 2019 a Doha, ma oggi giovedì 3 ottobre, sono ancora tante le finali che devono essere disputate e altrettante le medaglie che vanno consegnate. Anche oggi dunque il programma è più che mai fitto, e gli appassionati italiani certo smaniano perché arrivi la seconda medaglia italiana nella manifestazione iridata, dopo l’ottimo bronzo vinto da Eleonora Giorgi nella 50 km femminile. Purtroppo però dovremo ancora attendere (domani poi Tamberi sarà in finale per il salto in alto) perché non vi saranno oggi finali che vedranno gli azzurri impegnati: pure i nostri atleti ci faranno certo compagnia in batterie e turni di qualificazione. Non ci resta quindi che esaminare da vicino il programma odierno di gare e finali per i Mondiali di Atletica 2019 a Doha.

MONDIALI DI ATLETICA 2019 DOHA: LE GARE DI OGGI

Calendario alla mano con gli orari già aggiornati secondo il fuso orario italiano (vi è un’ora di differenza con il Qatar), vediamo che oggi i Mondiali di Atletica 2019 a Doha si apriranno con la prova del decathlon dei 110 m ostacoli, prevista per le ore 15,40. Nella giornata poi gli atleti iscritti al Decathlon saranno di nuovo in pedana per le prove del lancio del disco e del salto con l’asta, ma pure in tarda serata con le discipline del lancio del giavellotto dei 1500m. Nel mezzo non mancheranno le atlete per l’Eptathlon, che oggi invece disputeranno le gare del salto in lungo e del lancio del giavellotto, oltre che la prove del 800m, che però sarà dopo le 00,00 italiane. Per questa giornata dei Mondiali di Atletica 2019 a Doha poi i riflettori si accenderanno anche su altre discipline singole. Da programma leggiamo infatti che già alle ore 15,40 assisteremo alle batterie del salto triplo femminile e di fila alle prime qualificazioni per il lancio del peso maschile. Alle ore 21,00 italiane verranno disputate le batterie dei 1500 m maschili, mentre alle ore 21,35 sarà la volta della finale per il getto del peso. Per la serata sono state poi messe in calendario le semifinali dei 1500 m femminile pure la finalissima per le medaglie nei 400 m donne, che avrà luogo solo alle ore 22,50.

