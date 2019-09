Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma e orari di gare e finali (oggi 30 settembre)

Anche oggi, lunedi 30 settembre 2019, i riflettori si accendono a Doha, per i Mondiali di atletica 2019, giunti alla loro quarta giornata di grandi gare ed eventi. Dopo quindi le mozioni vissute con l’azzurro Filippo Tortu sabato nella finale dei 100m maschili e e quanto è accaduto in pista ieri per la prova maschile ecco che non è proprio la velocità nella brevissima distanza a farla da padrone oggi: pure le finali per le medaglie previste oggi da programma ufficiale non saranno meno appassionanti, tutt’altro. Prima di vedere però nel dettaglio che cosa prevede oggi il programma ufficiale della manifestazione iridata outdoor, ricordiamo a tutti gli appassionati che anche oggi si entrerà nel vivo dei mondiali di Atletica 2019 a Doha solo nel tardo pomeriggio. Tale mossa è stata fatta dalla federazione stessa per assicurare che gli atletici disputassero le loro prove alle condizioni climatiche più favorevoli, pur essendo in Qatar: la mossa però non si sta rivelando davvero vincente, perchè anche di notte le condizioni climatiche sono estreme.

MONDIALI DI ATLETICA 2019 DOHA: LE GARE DI OGGI

Andiamo dunque a controllare subito quali saranno le prove e le gare oltre che le finali dei Mondiali di Atletica 2019 a Doha, che ci allieteranno in questo lunedi 30 settembre 2019. Come ricordato prima, anche oggi il programma parte dal pomeriggio italiano: fatto i conti con il fuso orario ecco che la prima prova sarà alle ore 15,30 italiane con il primo gruppo di qualificazione al lancio del giavellotto femminile. Tra i due gruppi ecco che vi saranno poi le batterie dei 200 m femminile mentre a seguire ecco che saranno le batterie dei 400 m sempre per le donne a tenerci compagnia. Si dovrà poi attendere le ore 19,05 per le prove iniziale dei 110 metri a ostacoli e subito dopo ci sarà la prima finale valida per le medaglie, ovvero la gara del salto in alto femminile, dove però non vi saranno azzurre. Il programma per la giornata odierna ai Mondiali di Atletica 2019 a Doha vedrà poi le semifinali dei 200 m maschili e la finale del lancio del disco maschile. le ultime gare saranno poi tutte finali e quindi ci attenderà una vera pioggia di medaglie: di fila infatti vivremo le gare conclusive dei 5000 m maschili, dei 3000 m siepi e degli 800 m donne, oltre che la tanto attesissima finale dei 400 m ostacoli, vera ciliegina sulla torta, dove Warholm, Benjamin e Samba , dopo essersi tenuti a distanza durante la Diamond league, si sfideranno a viso aperto per l’oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA