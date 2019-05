Mondiali calcio femminile 2019/ Video, bell’Italia contro Svizzera. La Ct: seguiteci!

Nell’ultimo banco di prova prima della partenza ufficiale per la Francia per i Mondiali di calcio femminile 2019, le ragazze di Milena Bertolini non deludono e al Mazza trionfano nell’amichevole Italia Svizzera e pure per 3-1. Oltre al successo, quello che però piace ancor di più allo staff azzurro come agli appassionati, impazienti di vedere all’opera le nostre ragazze ai Mondiali di calcio femminile 2019, è la bella prestazione messa in campo a Ferrara contro la formazione elvetica, avversario di gran valore che però ha perso l’appuntamento con la manifestazione Fifa (venendo sconfitta nello spareggio dall’Olanda). La sfida di ieri quindi si è rivelata un buon ultimo test per la nostra nazionale, dove sono stati provati anche novità tecnico tattiche oltre aver di nuovo messo alla prova il 4-3-3 com cui la ct Bartolini dovrebbe schierare la nostra nazionale già nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio femminile 2019 contro l’Australia il prissimo 9 giugno.

CT BERTOLINI: SEGUITECI PERCHE’…

Oltre al risultato dell’amichevole Italia Svizzera di ieri pomeriggio, poi come detto è stato positivo pure il commento della ct Milena Bertolini, che al termine della sfida non ha potuto che applaudire le sue ragazze, pur chiedendo di tener alta la tensione: “E’ stata una buona prestazione, ho visto una bella Italia, anche se dobbiamo migliorare nella gestione del pallone e bisogna tenere alta la tensione”. Non è mancato poi un invito a tutti gli appassionati: “Mi sento di dire agli italiani di seguirci perché queste ragazze ci daranno tante soddisfazioni”. Di certo l’attesa è grande in Italia per questi Mondiali di calcio femminile 2109, torneo a cui la nostra nazionale partecipa dopo ben venti anni di assenza e soprattutto lo fa da vera protagonista. Come abbiamo ricordato più volte, l’impresa non sarà semplice per le azzurre, ma già ieri i gol di Galli, Girelli e Sabatino hanno cominciato a farci sognare.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PARTITA AMICHEVOLE ITALIA SVIZZERA



