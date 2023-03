Monia Materazzi e Maurizio, chi sono i genitori di Andrea Maestrelli/ La morte del padre e lo zio famoso

Chi sono i genitori di Andrea Maestrelli

Andrea Maestrelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Eliminato nella scorsa puntata, ha avuto la possibilità di rientrare in gioco visto il fortunato bussolotto che gli ha permesso di tornare nel reality show. Così, Andrea è tornato nella Casa, dove qualche mese fa ha incontrato la mamma, Monia Materazzi. La donna, sorella del più famoso Marco, ex giocatore dell’Inter e della Nazionale italiana, ha fatto una sorpresa al figlio, lodando il suo percorso nel gioco.

“Hai avuto l’occasione di fermarti e capire a che punto sei arrivato. È vero abbiamo avuto tanti dolori ma anche una vita meravigliosa, e quello che è rimasto di papà è il sorriso che porti sulle tue labbra, quando ridi di gusto sei uguale a papà e hai il valore dell’amicizia. Penso che quest’ senso di amicizia lo stai vivendo qui dentro e si percepisce che c’è un grande affetto nei confronti di tutti. Quindi stai tranquillo e vivi quest’avventura serenamente” aveva detto la donna, emozionata, al figlio Andrea. Il ragazzo è molto legato ai genitori, a mamma Monia e a papà Maurizio, venuto a mancare nel 2011.

Maurizio Maestrelli, papà di Andrea, scomparso nel 2011

Andrea Maestrelli ha perso il papà nel 2011, quando aveva solamente 13 anni. La morte del padre, scomparso per una malattia, ha scosso profondamente il concorrente del Grande Fratello Vip 2022, che nel corso del programma gli ha dedicato parole d’amore. “Papà era un angelo sulla terra. Era una persona buona, generosa, non legato alle cose materiali. Certe cose che mi ha insegnato da piccolo mi si sono ramificate dentro. Come quando ero piccolo e tornavo da scuola e mi diceva: ‘da quant’è che non chiami i tuoi amici a pranzo? Chiamali, Devi coltivare i rapporti di amicizia, è importante’. Papà era un’anima pura”, ha raccontato.

Maurizio era il figlio di Tommaso Maestrelli, storico allenatore della Lazio mai dimenticato, la stessa squadra della quale Andrea è tifoso. L’uomo era sposato con Monia Materazzi, sorella di Marco e Matteo Materazzi: i due hanno avuto due bambini, proprio Andrea e il fratello, Alessio.











