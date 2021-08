Monica Bertini/ E’ single dopo il matrimonio con Giovanni La Camera?

Monica Bertini è la giornalista sportiva di Pressing Prima Serata su Italia 1, il nuovo programma dedicato alla Serie A 2021-2022. Una carriera in ascesa quella della giornalista professionista che sin da bambina ha sognato di fare questo di mestiere. “Sono sempre stata convinta di fare la giornalista. Ho sempre desiderato fare Tv e tengo a dimostrare di avere un cervello e di saperlo far funzionare” – ha raccontato la Bertini in occasione di una intervista rilasciata al sito viaggiomagico.net. La giornalista sportiva ha precisato come il calcio sia sempre stata una sua grandissima passione sin da piccola; una passione che oggi è diventato il suo lavoro.

Bella e intelligente, la Bertini non ha assolutamente negato che la sua bellezza sia stata un aiuto nella sua carriera: “non sono ipocrita, è stata assolutamente un aiuto! L’ aspetto estetico è un biglietto da visita fondamentale. Tengo molto alla raffinatezza e all’ eleganza, ma dietro deve esserci molto altro: preparazione, capacità di lavorare, spigliatezza”.

Monica Bertini ha un compagno? La giornalista è single

Monica Bertini parlando poi di colleghi/colleghe che apprezza ha fatto i nomi di Monica Vanali e Ilaria D’Amico, ma anche Pierluigi Pardo e Gianluca Di Marzio. Classe 1983, Monica dopo aver studiato presso il liceo linguistico si è trasferita a Milano dove si è laureata presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo presso l’Università IULM. Successivamente si è specializzata frequentando un master in giornalismo sportivo televisivo. E’ cominciata così la sua gavetta in varie emittenti locali fino al primo successo: l’arrivo nel 2013 a Sportitalia. Poi è approdata a Sky dove è rimasta per circa un anno prima del passaggio a Mediaset dove ha condotto diversi programmi per il canale Premium.

Nel 2016 è diventata giornalista professionista. Per quanto concerne la vita privata e sentimentale, Monica è stata fidanzata per due anni con il il centrocampista Giovanni La Camera. I due si sono anche sposati, ma il loro matrimonio è naufrago poco dopo. Oggi la bella Monica dovrebbe essere felicemente single!



