Monica Setta: “Non sono no vax”/ “Vaccino unica via per evitare ricaduta su economia”

Monica Setta ha effettuato un intervento sui social media, con particolare riferimento a Instagram, per commentare la sua posizione sui vaccini, perché dopo la partecipazione di ieri a Unomattina, trasmissione di Rai Uno condotta da Marco Frittella e Monica Giandotti, “ho ricevuto molti messaggi da persone che si collocano nell’area variopinta, frastagliata e gelatinosa di coloro che sono comunemente indicati come no vax”.

Ecco allora che è giunta subito la precisazione: “Personalmente sono favorevolissima alla vaccinazione e ritengo che sia l’unica maniera per evitare un’altra ricaduta negativa su un’economia che, come ha spiegato lo stesso premier Mario Draghi, viaggia a ritmi addirittura superiori al 6 per cento. Non ne faccio un problema ideologico o morale, ma essenzialmente pratico. E a chi evoca complotti (tipo: la Cia ci spia) o a chi parla di violazione della libertà usando genericamente il termine anticostituzionale, consiglio due cose: andarsi a rileggere il filosofo tedesco Herbert Marcuse e ascoltare che cosa ha detto sempre ieri a Unomattina uno studioso serio come Alfonso Celotto”.

MONICA SETTA: “ALTRO TEMA FONDAMENTALE PER L’ECONOMIA È LA FIDUCIA”

Nel prosieguo del suo post pubblicato su Instagram, Monica Setta ha evidenziato che un altro tema fondamentale per l’economia è la fiducia: “È importante continuare a credere che abbiamo tutte le possibilità per fare ripartire il Paese, soprattutto con il PNRR che rappresenta la nostra Italia di domani senza lasciarci distrarre dal flusso non governato di pseudonotizie, che ci vorrebbero convincere del contrario”.

Inevitabile, allora una conclusione con annesso appello alla vaccinazione: “Cerchiamo di mantenere il rigore altrimenti qui vale tutto (e il contrario di tutto). E non possiamo davvero permettercelo. Se volete altre risposte scrivetemi ancora su Instagram o su Twitter e Facebook perché qui, come sapete, non rispondo in privato. Buona giornata e buona terza dose a chi ha più di 40 anni”.

