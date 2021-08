Monica Setta/ “Riavvicinata a Dio dopo una crisi, devota a Padre Pio: gli chiesi…”

La conduttrice di UnoMattina in Famiglia, Monica Setta, si è raccontata a cuore aperto tra le pagine del settimanale DiPiù, parlando anche del suo attuale rapporto con la fede dopo un periodo per nulla semplice. Nella rubrica “Io e Dio”, la giornalista ha ripercorso uno dei momenti più dolorosi della sua vita, avvenuto cinque anni fa, quando è stata costretta a sottoporsi d’urgenza ad un intervento chirurgico rischiando seriamente la vita.

In quella circostanza molto delicata, la Setta ha ammesso di aver fatto affidamento alla fede: “Ero disperata, spaventata. Mi sono rivolta a Dio e a padre Pio, che è nel mio cuore: “Aiutatemi a resistere almeno per accompagnare mia figlia Gaia nella crescita” ho detto loro”. Proprio dopo una profonda crisi, dunque, ha ammesso di essere tornata credente. “La mia fede è stata una svolta improvvisa, capace di dare un vero senso alla mia vita”, ha aggiunto.

MONICA SETTA E IL RAPPORTO CON LA FEDE E DIO: “A PADRE PIO CHIESI DI…”

Oltre ad essere credente, Monica Setta è molto devota a Padre Pio e nel corso dell’intervista a DiPiù la conduttrice ha spiegato come è nato il suo rapporto speciale con il santo di Pietrelcina: “Il nonno del mio ex marito era il suo medico personale, forse è per questo che ho sempre avuto un legame particolare con Padre Pio, o perchè la sua santità è unica e immensa, o semplicemente perchè ha vissuto in Puglia come me”.

Proprio a Padre Pio è solita rivolgersi quando ha bisogno d’aiuto: “Due anni fa gli ho chiesto di lasciar andare via dolcemente mia nonna, stava soffrendo troppo; nel momento in cui ho formulato il pensiero, ho sentito attorno a me un profumo di tuberose”, ha svelato. Eppure la sua fede non è stata sempre così salda. A metterla in crisi è stato un periodo particolarmente difficile caratterizzato da vari eventi che l’hanno portata ad allontanarsi da Dio: dal divorzio dal marito Giuliano Torlontano, passando per la malattia e successiva morte del padre ed i problemi sul lavoro. Grazie a don Giovanni, parroco della chiesa romana di piazza Euclide, frequentata da sua figlia Gaia, Monica si è riavvicinata alla religione con un percorso fatto di dialoghi sulla fede e che è proseguito poi con il suo padre spirituale.

