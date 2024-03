Monza, interesse del fondo saudita Pif/ Dalla Serie A all’autodromo: il forte appeal dei biancorossi

Il Monza calcio sta attirando gli interessi di grandi investimenti da quando è tornato in Serie A grazie al duo Silvio Berlusconi, Adriano Galliani. Come sottolineato stamane dal quotidiano Il Giornale non è da escludere che a breve il club brianzolo posso finire sotto una proprietà straniera che possa introdurre svariati denari nelle casse dello stesso team, permettendo così di poter sognare in grande. Si parla in particolare di un interessa da parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita Pif, che avrebbe avviato un dialogo con la proprietà del club biancorosso in vista di una importante partnership societaria.

Al momento, precisa Il Giornale, non vi è l’esclusività visto che ci sono altri interlocutori che hanno manifestato interesse verso il team dei Bagai, ma la trattativa con il fondo Pif, che ha un patrimonio stimato ad un miliardo di dollari, sarebbe quella in fase più avanzata. Ecco perchè il Monza potrebbe ora sognare in grande dopo essere riuscita a conquistare la Serie A dopo 110 anni di storia e dopo una scalata dalla C alla massima serie in soli 4 anni.

MONZA CALCIO, INTERESSE DEL FONDO SAUDITA PIF: IL VANTAGGIO ESCLUSIVO DELL’AUTODROMO

Il dialogo fra la società brianzola e i sauditi non è cosa nuova, va avanti ormai da più di un anno, ma ufficialmente Fininvest non ha mai commentato. Tra l’altro nelle ultime ore si parla anche di altri soggetti interessati al Monza, leggasi Augusto Balestra, ex dirigente di Cesena e Siena, che potrebbe entrare nel club.

Un Monza che fa quindi sempre più gola ai partner, anche internazionali, sia per il fatto che la squadra giochi nel massimo campionato nazionale, ma anche per via del vantaggio dovuto al vicino autodromo, plus che nessun’altra squadra di Serie A può vantare. Monza è infatti un brand conosciuto in tutto il mondo per via del suo circuito, al pari di altri come Le Mans o Indianapolis, e questa simbiosi fra il calcio e i motori non è di certo passata inosservata ai vari possibili investitori ne tanto meno agli arabi.

