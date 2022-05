Monza promosso in Serie A se/ I risultati utili contro il Pisa (playoff Serie B)

MONZA PROMOSSO IN SERIE A? IL 2-1 DELL’ANDARA NON REGALA LA TRANQUILLITÀ MA…

Il Monza può essere promosso in Serie A oggi e in caso di epilogo felice della finale dei playoff di Serie B scriverebbe la storia della società brianzola, che non ha mai raggiunto il massimo campionato di calcio nella sua lunga avventura cominciata nel 1912. Il Monza è una presenza molto frequente nella Serie B, che ha disputato per ben 40 edizioni dalla prima volta nel 1951-1952 fino ad oggi, ma ora c’è la possibilità di portare finalmente la società brianzola in Serie A, che è naturalmente il grande obiettivo da quando Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno preso il Monza ancora in Serie C.

Il Monza di Giovanni Stroppa giocherà questa sera a Pisa partendo dalla vittoria per 2-1 all’andata di questa finale playoff, ultimo atto di un campionato lunghissimo nel quale c’è già stata una beffa in extremis per il Monza, che era arrivato all’ultima giornata della stagione regolare secondo in classifica, ma a causa della sconfitta sul campo del Perugia fu scavalcato dalla Cremonese, che così ha condannato i cugini lombardi a passare per i playoff, con tutte le difficoltà del caso. Tuttavia ora i lombardi hanno il destino nelle proprie mani e sono ad un passo dall’impresa che garantirebbe al Monza di essere promosso in Serie A per la prima volta in tutta la sua storia.

MONZA PROMOSSO IN SERIE A SE: I RISULTATI UTILI CONTRO IL PISA

Andiamo allora finalmente a scoprire quali saranno i risultati che permetterebbero al Monza di essere promosso in Serie A oggi: abbiamo già ricordato che giovedì sera l’andata della finale dei playoff di Serie B era finita con la vittoria casalinga dei brianzoli di Giovanni Stroppa per 2-1 contro il Pisa, di conseguenza cominciamo dall’ipotesi più piacevole e anche più facile da spiegare, in caso di vittoria oppure di pareggio il Monza sarebbe infatti promosso in Serie A, perché naturalmente sarebbe in vantaggio nel bilancio della doppia sfida.

In caso di sconfitta, la situazione si complica ma ci sarebbe comunque una possibilità per il Monza di essere promosso in Serie A: infatti, essendo arrivate le due squadre a pari punti (anche se con il Pisa terzo per il vantaggio negli scontri diretti), a parità di risultato sulla doppia sfida si dovrebbe andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, ipotesi che si verificherà in caso di vittoria del Pisa con un solo gol di scarto. Con una sconfitta più pesante, invece, ovviamente finirebbe male il sogno promozione del Monza.











