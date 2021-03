Morgan attacca Bugo al Festival di Sanremo 2021?/ Nuova polemica in vista…

Una grande attesa permea il conto alla rovescia che ci separa dall’avvio della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, nella quale si esibiranno altre quattro Nuove Proposte e tredici cantanti big, tra i quali figura anche Bugo, in gara con “E invece sì”. Il nome dell’artista è associato immancabilmente all’episodio verificatosi un anno fa sul palco dell’Ariston con Morgan, quando quest’ultimo, modificando il testo del brano con cui prendevano parte in coppia alla tenzone sanremese, “Sincero”, lanciò pesantissime accuse “in musica” al malcapitato Bugo, che si avvicinò al pianoforte, appallottolò un foglio di carta e abbandonò la scena.

Il filmato di quel preciso momento divenne ben presto virale e fu uno dei più cliccati su YouTube dell’intero 2020, con la polemica fra i due cantanti che non si è mai realmente estinta, tanto che il sodalizio che li vedeva protagonisti non ha conosciuto un seguito e si è interrotto bruscamente in quella serata matuziana di inizio febbraio.

MORGAN ATTACCA BUGO ANCHE QUEST’ANNO?

La sensazione è che tra i due davvero non sia finita qui e che questa sera possa rinvigorirsi la lite tra Morgan e Bugo, seppur a distanza. Infatti, non è totalmente da escludersi che l’ex Bluvertigo attenda di vedere in televisione l’esibizione del suo “ex collega” per poi scatenarsi sui social network contro di lui e commentarla insieme ai suoi follower. Chiaramente, al momento, si tratta unicamente di un’ipotesi, ma, conoscendo la schiettezza di Marco Castoldi tanto in termini di fatti, quanto di pensiero, non appare neppure troppo remota. Morgan, peraltro, pur non essendo tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021, si è in qualche modo calato nei giorni scorsi nel clima della contesa, dedicando una serenata a Francesca Cipriani al ristorante. Il video ha raccolto moltissime visualizzazioni, con l’artista che ha intonato “Non è Francesca” e una Cipriani visibilmente imbarazzata per l’inattesa dedica giunta durante una serata romantica.



