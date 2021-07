Morgan canta “Altrove” con Calcutta/ Castoldi: “Nuovo brano presto ovunque”

Morgan ha rivelato, con una storia su Instagram, una nuova canzone in arrivo in collaborazione con Calcutta. Si tratterebbe di una inedita versione di “Altrove”, primo singolo pubblicato dall’artista da solista dopo l’esperienza con i Bluvertigo. Marco Castoldi non ha spoilerato altro, mentre Edoardo D’Erme (vero nome di Calcutta) non ha ancora annunciato nulla sul proprio profilo social.

I due nomi insieme non avevamo ancora avuto modo di vederli e/o sentirli e darebbero vita ad un featuring unico, che va a riproporre uno dei pezzi più amati del repertorio di Morgan. Lui lo aveva spesso ripreso, come lo scorso aprile, quando ha messo all’asta il manoscritto della canzone come NFT sulla piattaforma OpenSea, o come a fine 2017, quando decise di inciderne una nuova versione.

“Altrove”, il brano più amato di Morgan

“Altrove” è un brano scritto e arrangiato da Morgan, venne pubblicato nell’aprile del 2003 come singolo apripista estratto dall’album “Canzoni dell’appartamento”. Questo disco, inoltre, ricevette la Targa Tenco nello stesso anno come miglior opera prima: tra canzone d’autore italiana e pop moderno, è caratterizzato da testi quasi minimali ed arrangiamenti finemente curati.

Il singolo, di cui uscirà una nuova versione con Calcutta stando a quanto dichiarato da Morgan, è considerato come “la più bella canzone italiana del nuovo millennio” secondo la rivista musicale Rolling Stone. Per la prima volta l’artista abbandonò il sound sintetico tipico dei Bluvertigo per un genere più vintage, il basso suonato è ispirato a quello di “Stand by Me” di Ben E. King. Grazie al successo ottenuto, “Altrove” è stata anche oggetto di cover, nonché di colonne sonore: nel 2011 Giovanni Veronesi la sceglie per il film “Manuale d’amore 3” utilizzandola integralmente in una lunga sequenza del film senza alcuna sovrapposizione di dialogo.

