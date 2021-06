Morgan video “In questo istante”/ Primo inedito di “Morgangel”, opera interattiva

Morgan ha reso pubblico sui social il primo estratto della sua nuova opera interattiva “Morgangel“. Un progetto annunciato poco tempo da Marco Castoldi, vero nome dell’artista, il quale l’ha descritto come un’autobiografia sotto forma di serial musicale. A rendere il tutto più particolare è il fatto che i fan possono contribuire alla fase di scrittura; infatti, Morgan aveva dato, sempre sui social, le prime indicazioni su come partecipare attivamente, esprimendo le proprie opinioni e i propri consigli, così “la verità verrà a galla“.

Benjamin Mascolo debutta nella moda con Penguin Industry/ Brand per salvare ambiente

Ad essere pubblicato, adesso, sul profilo Instagram di Morgan è un video di nove minuti in cui si sente l’artista cantare il primo brano inedito di “Morgangel”, dal titolo “In questo istante“. Esso si presenta come un mix tra una spoken word narrata e un pezzo pop-rock tradizionale, in cui l’elettronica abbraccia l’orchestra.

Steve Lukather "Non ci saranno altri dischi dei Toto"/ "La vita cambia, mi spiace"

Morgan in tour a partire da luglio 2021

In attesa di notizie sul nuovo album firmato Bluevertigo, che Morgan aveva promesso già per la scorsa primavera, il cantante rimane impegnato anche nell’attività live. Si sta difatti preparando per un tour che lo porterà in giro per l’Italia da luglio ad agosto e durante il quale farà tappa anche in diversi festival. Ha firmato con Barley Arts e intraprenderà il suo viaggio tra incontri e concerti, rendendo omaggio ai grandi autori della canzone italiana.

Le date del tour estivo 2021 di Morgan sono: il 15 luglio a Bologna (Pontelungo Summer Festival), il 29 luglio a Scandicci (Tenco Ascolta), il 30 luglio a Rimini (Notte Rosa), il 5 agosto a Gardone Riviera (Festival della Bellezza / Anfiteatro del Vittoriale), il 13 agosto a Lerici (Cantautorando / Parco Shelley), il 30 agosto a Piacenza (Spettacolo teatrale “Grand Tour – La corsa alla Bell’Italia” / Estate Farnese), il 31 agosto a Milano (Slow Gaber – Omaggio al Signor G / Estate Sforzesca).

J-Ax: "Mio figlio preso in giro per capelli lunghi"/ "Gli ho detto di non ascoltare"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)





© RIPRODUZIONE RISERVATA