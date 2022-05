Morte Giuseppe Pedrazzini/ Giallo di famiglia, la moglie: “Mio genero non c’entra”

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulla morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne rinvenuto senza vita in un pozzo nella sua tenuta a Teano, provincia di Reggio Emilia. Non mancano le contraddizioni nella ricostruzione dei familiari dell’uomo, la moglie Marta ai microfoni di Storie Italiane ha tenuto a precisare: “Non ho paura di niente, ma non voglio parlare”.

“Non subiva mio genero, non c’era un rapporto difficile, ci volevamo tutti bene”, ha tenuto a precisare la moglie di Giuseppe Pedrazzini al programma di Rai 1: “Riccardo è mio genero e gli voglio bene come un figlio”. La donna ha confermato i problemi di salute riscontrati dal marito a dicembre: “Si era ammalato, ma per il resto non so nulla. Il terreno non lo coltivava più da tempo. I terreni non c’entrano niente”.

MORTE GIUSEPPE PEDRAZZINI: GIALLO DI FAMIGLIA

“I miei vicini non sanno niente”, ha ribadito la moglie di Giuseppe Pedrazzini, secondo la quale la verità salterà fuori in un modo o nell’altro. Riflettori accesi su un rogito di 50 mila euro: secondo la moglie, la figlia e il genero a qualcuno questa cosa ha dato fastidio. Un giallo di famiglia, dunque, con il movente economico considerato come pista principale. L’area è posta sotto sequestro, la moglie della vittima ha sottolineato a Storie Italiane di non ricordare quando il marito è sparito. Una versione già fornita negli scorsi giorni e che alimenta il mistero. Ospite del programma di Eleonora Daniele, Barbara De Rossi ha analizzato il caso: “Ho avuto la sensazione di imbarazzo di questa donna. Non tanto di una sua incapacità di ricordare. Da una parte risponde alle domande, dall’altra cerca di non tradire nulla. Ho avuto la sensazione di una persona che non racconta le cose perchè forse è stato deciso in un altro modo”.

