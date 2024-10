A poco meno di un mese dalla morte di Luca Salvadori, il pilota morto in un tragico incidente durante una corsa di moto su strada in Germania, il papà Maurizio pubblica un messaggio video su YouTube, nel quale ha voluto denunciare le precarie condizioni del circuito, accusando in particolare gli organizzatori per non aver tutelato la sicurezza dei piloti. Come ha affermato il padre dell’influencer, che è anche storico manager del mondo del motosport, le barriere di protezione, in particolare quelle poste fuori dalla curva sulla quale ha perso la vita Luca, erano state messe “In modo criminale“.

Aggiungendo: “Non voglio cercare colpevoli ma mi sento di dire che incidenti del genere potrebbero essere prevenuti ed evitati“. La situazione descritta è quella di “estrema emergenza“, che sistematicamente causerebbe anche il ritiro di molti altri piloti proprio perchè non vogliono correre gli stessi rischi, dicendo: “Ho parlato con alcuni piloti che seguivano Luca e che, dopo l’incidente, mi hanno detto di essere intenzionati a smettere“.

Maurizio, papà di Luca Salvadori dopo l’incidente accusa gli organizzatori: “Incompetenti, non si può giorcare con la vita dei piloti”

Maurizio, papà di Luca Salvadori, nello stesso canale Youtube del figlio, molto seguito non solo come pilota di moto ma anche come influencer, ha voluto lanciare un messaggio dopo il tragico incidente in Germania, invitando ad una maggiore attenzione sulla sicurezza. “Non si può giocare con la vita dei piloti animati da sacro e sano entusiasmo“, ha detto e rivolgendosi a chi organizza queste gare, che ha definito “incompetenti“, ha sottolineato: “Il tema della sicurezza deve essere affrontato meglio“.

Nella comunicazione, Maurizio Salvadori, che è conosciuto anche per la sua attività di agente di personaggi famosi internazionali, ha voluto poi ringraziare tutti i fans e supporter del figlio Luca, che con caloroso affetto hanno fatto sentire la loro vicinanza: “Sono abituato a lavorare dietro le quinte ma ho deciso di parlare invadendo il campo di Luca, perchè voglio ringraziare tutti per i numerosi messaggi di conforto che abbiamo ricevuto“. Aggiungendo: “Queste persone che formano una grande famiglia hanno decretato il successo di Luca“.