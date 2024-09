FUNERALI LUCA SALVADORI: I DETTAGLI

La famiglia di Luca Salvadori ha comunicato che si terranno domani, mercoledì 25 settembre 2024, i funerali del pilota morto a 32 anni per un incidente avvenuto in gara in Germania dell’International Road Racing. Avendo risolto le pratiche burocratiche per far tornare la salma in Italia, i parenti hanno organizzato le esequie e hanno già anticipato via social alcuni dettagli. I funerali del pilota milanese del team Broncos si terranno alle ore 14:30 alla Basilica di Santa Maria delle Grazie nel capoluogo lombardo.

Stop auto diesel e a benzina, Commissione Ue insiste: attivo dal 2035/ Ma Germania sostiene piano dell'Italia

All’esterno saranno installati schermi esterni per consentire di seguire le esequie a chi non potrà entrare all’interno, inoltre è stata predisposta una diretta streaming video sul canale YouTube di Salvadori per chi non potrà partecipare. Inoltre, in vista dell’arrivo in moto di molti fan, è stato organizzato anche un luogo di sosta. Di fatto, la famiglia ha cercato di andare incontro a tutti gli appelli negli ultimi giorni, ma soprattutto di rispettare quella che sarebbe stata la volontà di Luca Salvadori.

Auto elettriche sempre meno diffuse: crescono i dubbi dei consumatori/ A rischio gli obiettivi del Green Deal

L’ULTIMO SALUTO AL PILOTA E YOUTUBER LUCA SALVADORI

Previsto anche l’arrivo di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, del resto oltre ad essere un pilota talentuoso, Luca Salvadori era anche apprezzato come comunicatore, infatti con i suoi video su YouTube era riuscito a creare una rete di appassionati che lo seguivano. Quindi, aveva unito la sua passione per il motociclismo alla sua creatività, diventando un personaggio unico nel mondo del motociclismo italiano. Infatti, negli ultimi anni era diventato anche uno youtuber per raccontare il mondo che amava con professionalità e ironia.

Italia all'Ue “Rinviare stop auto benzina dopo 2035”/ Si punta ad anticipare clausola revisione al 2025

Lo dimostrano anche i numeri del suo canale, cresciuti anno dopo anno: aveva caricato oltre 700 video, sfiorato i 600mila iscritti, con quasi mezzo milione di seguaci su Instagram. Un incidente però ha stroncato prematuramente la sua vita: rimasto coinvolto nella caduta del collega tedesco Grams al termine del primo giro, è stato portato in ospedale, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e purtroppo non ce l’ha fatta.