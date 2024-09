È morto Luca Salvadori: il pilota travolto in una gara in Germania

Lutto nel mondo del motociclismo italiano: è morto Luca Salvadori, pilota e youtuber molto conosciuto e amato sui social. Originario di Milano, Luca aveva appena 32 anni: fatale, per il pilota, sarebbe stato l’incidente avvenuto nella tappa tedesca dell’IRRC, campionato europeo di corse su strada. Il giovane si sarebbe scontrato con un altro pilota, il tedesco Didier Grams, che sarebbe caduto in curva verso sinistra, coinvolgendo altri colleghi tra i quali Luca, che non avrebbe avuto scampo. Il ragazzo, trasportato in ospedale, sarebbe morto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Franca Bettoja, morta la moglie di Ugo Tognazzi/ Aveva 88 anni, grande attrice e icona di stile

Luca Salvadori era da poco tempo un grande amante delle corse su strada e per questo motivo aveva deciso di partecipare al campionato IRRC, di Road Race. In passato aveva partecipato anche al Motomondiale, nella Moto E. Non solo corse, però, per Salvadori, che era anche un influencer molto seguito e apprezzato. Da tempo aveva infatti un canale YouTube nel quale parlava proprio della sua passione per le moto, raccontando come era diventato un pilota, le gare che faceva e così via: in poco tempo era riuscito a raggiungere migliaia e migliaia di persone, che lo apprezzavano per la sua vitalità e per quel modo di comunicare semplice ma diretto.

Chad McQueen, morto il figlio di Steve McQueen/ La star di Karate Kid aveva 63 anni: le parole della famiglia

Chi era Luca Salvadori, il pilota milanese morto in Germania

Luca Salvadori aveva 32 anni e dopo una stagione in Moto E e numerose altre in altre serie, si era dedicato alle corse su strada. Proprio in Germania, durante una corsa in salita, ha trovato la morte. Chi lo conosce lo descrive com un uomo buono e generoso, innamorato delle moto e della vita, come si poteva vedere anche nei video su YouTube e sui vari social, che pubblicava quotidianamente parlando di moto e non solo con i suoi follower, che oggi piangono la sua scomparsa come quella di un caro amico volato via troppo presto.