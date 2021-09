Motogp, Gp Aragon 2021/ Agostini: “Quartararo in forma: è lui il favorito”(esclusiva)

Questo fine settimana la Motogp torna di scena con il Gran premio di Aragon 2021 e chissà se in terra spagnola l’indiscusso protagonista sarà ancora Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, già leader della classifica mondiale, non ha mai vinto su tale tracciato, ma è evidente che El Diablo è tra i piloti più in forma di tutto il motomondiale: lo abbiamo visto solo pochi giorni fa anche a Silverstone, dove davvero l’alfiere del diapason aveva fatto il vuoto alle sue spalle. Difficile dire chi possa fermarlo nel circuito spagnolo: forse Marquez che ha vinto qui tantissime volte, o forse la Ducati e chissà che Ktm o Suzuki riescano a dire anche la loro. Di certo questa dovrebbe essere la stagione ideale per incoronare Quartararo campione del mondo… Per presentare il Gran Premio d’Aragona 2021 della Motogp abbiamo sentito Giacomo Agostini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d’Aragona? C’è un Quartararo in forma splendida, sta andando veramente forte. Dovrebbe essere lui il vero protagonista di questa gara.

Sarà ancora lui il protagonista principale quindi del Gran Premio d’Aragona? Bisognerà stare attenti a Marquez che potrebbe fare veramente bene su questo circuito. Marquez sarà un avversario pericoloso per Quartararo.

Quartararo ormai ha vinto il Mondiale… Bisogna ammettere che il vantaggio che ha in classifica è veramente grande e rimane lui il favorito per la conquista del Mondiale.

Chi potrebbe dargli fastidio per il titolo? E’ dura trovare qualcuno che possa insidiarlo nella lotta per il titolo, possa dargli fastidio.

Come vede invece Vinales all’Aprilia? I test hanno detto bene, sembra proprio che Vinales possa fare bene all’Aprilia.

E come vede l’ingaggio della Yamaha Petronas di Dovizioso? Anche lui potrebbe fare bene, anche se ovviamente dovrà ritrovare le giuste motivazioni. Ma sono fiducioso per Dovizioso.

Chi vincerà il Gran Premio d’Aragona? Ci sarà Quartararo, Marquez che è sempre andato bene su questa pista e vedo bene anche la Ducati. Tra loro dovrebbe uscire il pilota vincente del Gran Premio d’Aragona.

(Franco Vittadini)



