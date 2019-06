MotoGP/ Gp d’Olanda 2019, Agostini: Ducati favorite se piove! (esclusiva)

Il mondiale della Motogp questo fine settimana fa tappa ad Assen, l’Università del motociclismo, per il tanto atteso Gp d’Olanda 2019. Nella tappa oranje della stagione, tra le più complicate, il favorito numero 1 rimane Marc Marquez, leader della classifica piloti di Motogp e vincitore anche in Catalogna solo pochi giorni fa. Ad Assen però può accadere di tutto e lo abbiamo visto anche nelle precedenti edizioni del Gp d’Olanda per la Motogp: lo sperano di certo i piloti Ducati Dovizioso e Petrucci, come pure Valentino Rossi. In ogni caso sarà una gara molto bella: ad Assen si prevede grande spettacolo questo questo weekend. Per presentare il Gp d’Olanda 2019 abbiamo sentito Giacomo Agostini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Ecco il Gp d’Olanda: cosa si aspetta da questa gara? Sarà una bella gara, molto appassionante in un circuito che ha fatto la storia del motociclismo.

Marquez favorito come al solito? Del resto è così, lui è sempre il più forte, il migliore, l’uomo da battere!

Si aspetta un riscatto di Lorenzo dopo la défaillance del Gran Premio di Catalogna? Lorenzo aveva tentato di riprendersi in Catalogna, poi ha fatto quella défaillance. Adesso non so come abbia preso questa cosa e vedremo come reagirà in Olanda.

Ducati con Dovizioso e Petrucci i principali rivali della Honda? La Ducati ha fatto sempre bene in Olanda, se poi pioverà Dovizioso e Petrucci che vanno sempre forte sul bagnato potrebbero veramente dare del filo da torcere a Marquez…

A proposito di Petrucci: si aspettava una sua stagione così? Sta facendo bene, è alla sua prima stagione ufficiale con la Ducati. Sa che si sta giocando la riconferma e sta disputando una grande stagione.

La pista di Assen sembra anche la preferita da sempre di Valentino Rossi. Anche lui ha sempre fatto grandi gare qua e potrebbe riconfermarsi alla grande!

Assen è velocità, l’università del motociclismo. Lo è sempre stata, è veramente l’università del motociclismo mondiale.

Quali sono le caratteristiche di questo circuito? E’ un circuito molto bello, molto impegnativo, dove spesso si corre sul bagnato. Dovrebbe essere così anche questa volta. La pioggia potrebbe veramente condizionare la gara,

Una parola infine sull’assegnazione all’Italia dei Giochi Olimpiadi Invernali 2026. Sono proprio contento che l’Italia ospiti un avvenimento così importante. E’ veramente bello che il nostro paese sia la sede delle Olimpiadi Invernali, la massima rassegna sportiva che c’è al mondo.

Testimonial a Losanna per Milano e Cortina c’era anche Sofia Goggia bergamasca come lei. Potrebbe chiudere la carriera proprio in occasione di queste Olimpiadi... Un grande personaggio, sì Sofia Goggia è bergamasca come me e ne sono fiero! Fiero che sia stata testimonial a Losanna per Milano e Cortina. Le abbia portato fortuna. Sarebbe proprio bello che chiudesse la sua carriera in occasione di queste Olimpiadi…

(Franco Vittadini)



