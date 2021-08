Motogp, Gp Stiria 2021/ Agostini: “Ducati favorita e se Bagnaia…” (esclusiva)

MOTOGP, GP STIRIA 2021, AGOSTINI: “QUARTARARO FAVORITO PER IL TITOLO!” (ESCLUSIVA)

Dopo una lunga sosta estiva, la Motogp torna sotto ai riflettori e questo fine settimana ci offrirà lo spettacolo del Gran Premio di Stiria 2021. Siamo dunque in Austria, dove pure protagonista annunciato non può che essere l‘attuale leader del mondiale Fabio Quartararo: il francese della Yamaha punta a riprendere a Spielberg l’ottimo trend osservato nelle ultime gare e chissà che dopo il successo ad Assen possa arrivare domenica una nuova soddisfazione per El Diablo. Al solito però la concorrenza sarà ampia: dalle Ducati di Bagnaia e Miller, fino a Maverick Vinales, senza dimenticare anche i piloti KTM e Suzuki. Vedremo che cosa ci dirà la pista, al soltio ultimo e feroce giudice per la Motogp. Per presentare il Gran Premio di Stiria 2021 della Motogp abbiamo sentito Giacomo Agostini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Stiria? Interessante riprende la MotoGp e riprende la battaglia per la corsa verso il titolo. Dovremmo assistere a una bella gara.

Quale team sarà favorito al Red Bull Ring? La Ducati si trova molto bene su questo circuito, ma bisogna considerare che la Ktm correrà in casa e potrebbe fare molto bene anche lei…

Le condizioni atmosferiche potrebbero condizionare la gara? E’ normale se pioverà tutto potrebbe cambiare e anche l’esito di questo Gran Premio potrebbe avere un risultato diverso.

Che gara si aspetta da Bagnaia? Bagnaia potrebbe fare una buona gara, quello che conta alla fine è che inizi ad essere costante, una cosa molto importante per il pilota italiano.

Chi potrebbe essere la sorpresa in Austria? Poi alla fine saranno sempre i soliti i piloti a contendersi le posizioni migliori del Gran Premio d’Austria.

Quartararo sempre favorito per il titolo? Visto come stanno le cose, come sta andando il campionato mi sembra proprio che Quartararo possa essere il favorito per la conquista del titolo.

Chi vincerà il Gran Premio di Stiria? Difficile dirlo, non è facile prevedere chi possa vincere il Gran Premio di Stiria. Ci sono tante componenti che possono cambiare durante una gara per poter dire chi possa vincere.

(Franco Vittadini)



