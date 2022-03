Moviola Torino Inter, Ranocchia fallo da rigore su Belotti/ Var dorme: doppio errore

Furia Torino dopo il pareggio contro l’Inter per il rigore netto non fischiato per il fallo di Ranocchia su Belotti al 36′ del primo tempo. Errore clamoroso dell’arbitro Guida, che ha indicato il pallone, e al Var perché Massa non lo ha richiamato nonostante le immagini fossero chiare. Il direttore del Torino, Davide Vagnati, al termine della partita ha espresso duramente la posizione del club granata: “Come si fa a non dare un rigore del genere? Ci sono due errori: prima sbaglia Guida in campo e poi il Var. Questo è rigore prima del Var e dopo il Var, errore clamoroso“.

Ha anche sottolineato che per la prima volta si presentano a nome della società: “Abbiamo grande rispetto per chi deve prendere certi decisioni, però qui è una cosa assurda. Siamo alla ventunesima giornata e ancora non ci hanno dato un rigore. Io non mi capacito di come sia possibile una cosa del genere“, ha aggiunto Vagnati. Inoltre, ha rivelato di aver parlato con l’arbitro nel secondo tempo: “Mi ha detto che se non è stato richiamato dal Var è perché ha preso la decisione giusta“.

NIENTE RIGORE, IRA JURIC “ENNESIMO ERRORE”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha poi rincarato la dose, parlando di “ennesimo errore“. Ma quello contro l’Inter “è completamente inspiegabile” per il tecnico. “Non si è capito perché non è stato fischiato. Rimane il fatto che andare 2-0 in quel momento avrebbe cambiato tutto“. Non ci sono dubbi effettivamente sull’episodio. Il colpo di Ranocchia sul piede di Belotti era da calcio di rigore. Perché Massa allora non ha richiamato l’arbitro Guida?

Forse neppure lui ha considerato l’episodio da rigore. Tutto accade al 36′ con la palla di Pobega su cui duellano Ranocchia e Belotti. Il difensore tira inizialmente la maglia all’attaccante, poi per arrivare sul pallone tocca fallosamente il piede destro di Belotti, che perde l’equilibrio. Anziché fischiare il calcio di rigore, Guida dice a Belotti di alzarsi facendo segno del pallone toccato, poi dialoga con Massa che però non lo chiama. E l’errore è doppio.

La serie A, uno spettacolo di arte Var#TorinoInter pic.twitter.com/6cykrQx1pd — Matteo Grandi (@matteograndi) March 13, 2022





