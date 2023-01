Mr Rain: “Sono fidanzato da 5 anni”/ “Flirt con Elisabetta Gregoraci? Non è vero!”

Mattia Balardi, 31 anni, canta con lo pseudonimo di Mr Rain e sarà tra i big al Festival di Sanremo 2023 dove porterà in gara il brano “Supereroi”. In un’intervista concessa a “La Repubblica”, l’artista ha rivelato che il suo nome è dovuto al fatto che, se non piove, non compone musica: “Se sono in ritardo con il disco è perché sfortunatamente questa estate non è piovuto e non ho scritto nulla – ha detto –. Io ci provo, ma non mi vengono canzoni che siano davvero buone per l’album. Sono molto pignolo ed esigente con me stesso, guarda caso quello che pubblico nei dischi è solo ciò che ho scritto nei giorni di pioggia”.

Si potrebbe pensare alla ricerca di uno stato crepuscolare, malinconico, ma le canzoni di Mr Rain non sono necessariamente tristi: “È ciò che non riesco ancora a spiegarmi. Ho scritto ‘Fiori di Chernobyl’ in un giorno di pioggia in cui mi sentivo nudo, fragile, vulnerabile, posso capire che abbia un velo di tristezza. Ma poi ho scritto altri pezzi che non diresti mai siano nati in un giorno piovoso. È un grande mistero anche per me: sono certamente meteoropatico ma non capisco cosa mi scatti dentro. Quando mi è capitato di essere fuori a cena con un amico o in giro e di mollare tutto sentendo la pioggia arrivare, il mio amico o qualsiasi cosa, per tornare di corsa a casa a scrivere”.

MR RAIN: “FLIRT CON ELISABETTA GREGORACI? ERRORE DEL GOSSIP!”

Il Festival di Sanremo rappresenta un obiettivo che Mr Rain corona dopo molto tempo: “Avevo già provato nel 2020 ad andarci con ‘Fiori di Chernobyl’, ma forse non era ancora giunto il momento giusto. È il destino che ha scelto di mandare al Festival ‘Supereroi'”. E X Factor? “Mi avevano richiamato per i live, ma facendo i casting mi ero reso conto che non era la strada giusta per me, sono testardo e ho deciso di abbandonare. Ho preso la strada più lunga ma seguendo il mio percorso, senza la scorciatoia di un talent. Non mi sentivo pronto, volevo fare ancora più gavetta”.

Con la notorietà sono arrivate le copertine, anche una per un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, che a “La Repubblica” il cantante ha smentito: “Mi sono fatto tante risate. In realtà è tutto un disguido. Con Eli siamo amici, lei mi segue, ascolta le mie canzoni, è una persona fantastica. Però, sul flirt non c’è nulla di vero. Io sono fidanzato da più di cinque anni! Era puro gossip, palesemente uno sbaglio”.











