Mr. Rain, “SUPEREROI”/ L’artista romano sorprende e scala la classifica a Sanremo 2023

Considerati i pronostici e papabili vincitori, tra gli outsider del Festival di Sanremo 2023 si sta facendo largo Mr. Rain a dispetto delle previsioni che anticiparono la kermesse. Il giovane artista della scena rap ha conquistato il pubblico in sala e i telespettatori fin dalla prima esibizione con il suo brano “SUPEREROI”. Applaudita la scelta di farsi accompagnare da un coro di piccoli bambini, con lui sia nel corso della prima che della terza serata. Il suo esordio sul palco dell’Ariston ha trovato consensi anche sul web, come dimostrato dai numerosi commenti in favore della scelta artistica.

La classifica provvisoria dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha visto Mr. Rain occupare la 9a posizione, perfezionata dalla prima classifica generale arrivata dopo la seconda serata che lo ha visto occupare la 17esima posizione. Un giudizio quindi intermedio da parte della sala stampa che stonava con l’opinione del web e del pubblico in sala. Dopo la terza sera il giudizio della giuria demoscopica ha letteralmente stravolto il posizionamento di “SUPEREROI”. L’artista si è lasciato accompagnare nuovamente dai teneri bambini visti nella prima esibizione, per una performance che ha nuovamente colpito in maniera piuttosto condivisa. A gran sorpresa infatti, la classifica generale lo ha portato a balzare direttamente sul podio, in terza posizione.

Mr. Rain e i suoi "SUPEREROI": sorpresa per i numeri dell'artista a Sanremo 2023

Mr. Rain con il brano “SUPEREROI” sembra apprestarsi a lanciare il guanto di sfida agli artisti più quotati per la vittoria finale, con un successo che trova riscontro anche dal punto di vista degli streaming e delle trasmissioni radio. L’artista romano è infatti in settima posizione nella classifica ufficiale delle canzoni più ascoltate del Festival di Sanremo 2023. Ancora più confortante invece il dato relativo agli streaming su Spotify; seconda posizione dietro “Cuore” di Lazza e con oltre 1 milione di streaming.

Il percorso di Mr. Rain con il brano “SUPEREROI” al Festival di Sanremo 2023 può essere dunque ancora tutto da scrivere in vista della prossima finale. Nonostante per i media e sui social si dia per scontata la vittoria finale per Marco Mengoni, la terza posizione occupata dopo la terza sera della kermesse fa ben sperare l’artista romano. Se già la giuria demoscopica è riuscita a donargli un balzo in classifica così consistente, non è da escludere la possibile ulteriore incidenza del televoto per la serata conclusiva. Nonostante la performance non sia stata impeccabile in nessuna delle esibizioni, ciò che ha colpito del brano di Mr. Rain è stato innanzitutto il testo, oltre alla forza interpretativa e alla scelta di accompagnarsi con 8 bambini come coro.











