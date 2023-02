Mr. Rain, “SUPEREROI”/ Piacevole sorpresa a Sanremo 2023 grazie ai suoi “angeli”

Mr. Rain con “SUPEREROI” sul palco del Festival di Sanremo: l’incredibile ascesa

Il Festival di Sanremo è spesso caratterizzato da incredibili sorprese tra gli artisti in gara e per l’attuale edizione sembra la volta di Mr. Rain. Il cantante rap, con il brano “SUPEREROI” ha incantato il pubblico a Sanremo 2023; in particolar modo è stata applaudita e condivisa anche sui social la scelta di accompagnarsi con un tenero coro composto da 8 bambini.

Il percorso di Mr. Rain al Festival di Sanremo 2023 con il brano “SUPEREROI” è andato certamente contro ogni pronostico, in attesa di conoscere quello che sarà l’esito definitivo dopo la finale. Difficilmente prima dell’esordio qualcuno avrebbe azzardato il suo nome tra i primi posti ma le varie classifiche hanno raccontato una storia sorprendente. Mr. Rain ha rotto il ghiaccio con il palco dell’Ariston con un nono posto dopo la prima classifica parziale, seguito dalla diciassettesima nella prima classifica generale. La terza e la quarta serata – quest’ultima impreziosita dal duetto con Fasma – hanno rovesciato le sorti in gioco per l’artista. Con “SUPEREROI” ha scalato la classifica passando direttamente ad un clamoroso terzo posto, seguito dal quinto nella classifica post duetti.

“SUPEREOI” di Mr. Rain spicca il volo sia in radio che in streaming

L’ascesa di Mr. Rain con “SUPEREROI” al Festival di Sanremo 2023 è stata senza alcun dubbio la vera e propria sorpresa dell’attuale edizione della kermesse canora. Il successo dell’artista è stato inoltre confermato dai numeri confortanti relativi alla riproduzione radio e agli streaming digitali. Nella classifica ufficiale dei brani più ascoltati tra le emittenti è in crescita partendo dal settimo posto, mentre su Spotify e Amazon Music occupa rispettivamente una clamorosa seconda posizione su entrambe le piattaforme.

A dispetto del giudizio dominante rispetto ad una vittoria già scritta, Mr. Rain può ancora dire la sua al Festival di Sanremo 2023. Il giudizio del web ha applaudito tutte le sue esibizioni e buona parte dell'opinione mediatica ha particolarmente apprezzato la scelta di condividere l'esperienza con dei teneri bambini come coro. Il televoto previsto per la finale potrebbe dunque stravolgere nuovamente le aspettative in gioco per un esito che seppur quasi scritto, non è immune a cambi di rotta clamorosi.











