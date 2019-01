Classifica Top Of The Music singoli e album 2018/ FIMI: Sfera Ebbasta domina, Pausini unica donna in Top Ten

Il 2018 è terminato anche per la musica. Ragion per cui, occorre stilare delle classifiche su cosa è stato un vero successo e cosa, di contro, si è portato a casa un mezzo flop. Puntuale come un orologio svizzero, arriva il bilancio relativo alla passata stagione discografica. Per questo motivo la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha pubblicato la classifica Top Of The Music raccogliendo le stime degli album e singoli più venduti del 2018 tra canali fisici, download e streaming. La chart è ottimamente dominata dalla musica italiana, con artisti molto amati specie da un pubblico molto giovane. Nel podio dei dischi più venduti troviamo “Rockstar” di Sfera Ebbasta. Al secondo posto “Plume” di Irama e chiude la classifica “Fatti sentire” di Laura Pausini che conquista la terza posizione e risulta essere anche l’unica donna presente nella Top Ten. Nelle prime 30 posizioni, compare un solo artista internazionale: “÷” (Divide) di Ed Sheeran, che aveva raggiunto la vetta della chart annuale FIMI/GfK nel 2017.

Classifica singoli e album 2018sfera

Per quanto riguarda la classifica dei singoli (digitale e streaming premium) domina senza troppe sorprese, l’immancabile tormentone dell’estate “Amore e capoeira” di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston. Segue poi “Perfect” di Ed Sheeran e “Cupido” di Sfera Ebbasta feat. Quavo. Anche in questo caso domina il repertorio nazionale con sette tracce italiane su dieci totali. Spazio anche per la classifica dedicata agli intramontabili vinili. Per quanto riguarda la loro vendita, compare un classico senza tempo: “The dark side of the moon” dei Pink Floyd. In perfetta tendenza con i risultati degli altri anni, la compilation più venduta dell’anno è quella del Festival di Sanremo 2018. Ecco a seguire, la classifica delle prime dieci posizioni degli album ed i singoli più venduti dell’anno appena trascorso:

La Classifica degli album

1) Rockstar – Sfera Ebbasta

2) Plume – Irama

3) Fatti sentire – Laura Pausini

4) Playlist – Salmo

5) Il ballo della vita – Måneskin

6) 20 – Capo Plaza

7) Peter Pan – Ultimo

8) Siamo solo noise – Benji & Fede

9) Davide – Gemitaiz

10) ÷ – Ed Sheeran

La Classifica dei singoli

1) Amore e capoeira – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston

2) Perfect – Ed Sheeran

3) Cupido – Sfera Ebbasta feat. Quavo

4) Tesla – Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta & Drefgold

5) Italiana – J-Ax & Fedez

6) Nera – Irama

7) La cintura – Alvaro Soler

8) X – Nicky Jam & J. Balvin

9) Cara Italia – Ghali

10) Da zero a cento – Baby K



