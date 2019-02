Achille Lauro, Rolls Royce è un plagio degli Enter?/ Video avvocato della band: “La battaglia legale continua”

Ieri il Festival di Sanremo 2019 ha chiuso i battenti, non le polemiche. Come quelle sul presunto plagio che riguarda il brano “Rolls Royce” di Achille Lauro. Ad alzare il polverone in questo caso è una band pontina, originaria di Sabaudia, gli Enter. Nel mirino finisce il riff di chitarra del brano del rapper romano che, secondo i legali dello studio Riccio&Narciso di Caserta, sarebbe «allineato» o «perfettamente sovrapponibile» a quello del brano “Delicatamente”, registrato alla Siae, che gli Enter nel 2014 hanno presentato a Sanremo Doc e riproposto a Sanremo Rock nel 2018. «Esiste una perfetta corrispondenza della base musicale della chitarra della canzone Rolls Royce presentata dal cantante Achille Lauro a Sanremo con Delicatamente degli Enter, così come dimostrato dal software e da una perizia tecnica da loro consegnatami», fanno sapere gli avvocati. E dopo una prima diffida, è partito il ricorso urgente con una richiesta inibitoria della violazione del diritto d’autore, l’estromissione dell’artista dalla gara e la sospensione della kermesse.

ACHILLE LAURO, ROLLS ROYCE È UN PLAGIO DEGLI ENTER?

La battaglia è destinata a proseguire, perché il Festival di Sanremo 2019 non solo non è intervenuto, ma ha permesso ad Achille Lauro di restare in gara. Nel frattempo è divampata la polemica: non sono mancati i commenti negativi di quanti non apprezzano la strada seguita dagli Enter. La band pontina allora si è difesa con un commento su Facebook: «Noi non vogliamo popolarità, come invece sembrerebbe. Noi vogliamo risposte alle nostre domande che, finora, non ci sono state date». Ieri il legale della band è stato a Sanremo per cercare un confronto con Raiuno e il Festival di Sanremo. «Qualche giornale ha tirato in ballo il regolamento del Festival, ma è un regolamento interno, come tale non può imporre la propria efficacia al di fuori del contesto in cui si applica. La Rai avrebbe dovuto ascoltarci – spiega l’avvocato Biagio Narciso -. Abbiamo offerto la nostra disponibilità ad un confronto chiarificatore, con diversi video di sovrapponibilità del riff chitarristico. Non cerchiamo pubblicità. Non volevamo un confronto con Achille Lauro, che era giustamente concentrato sulla gara, ma con la Rai». Ora la battaglia va avanti: «Siamo pronti a presentare ricorsi volta per volta, anche se non abbiamo nulla contro l’artista», ha dichiarato in un video su Facebook che vi riportiamo di seguito.

VIDEO ACHILLE LAURO “ROLLS ROYCE”

VIDEO ENTER “DELICATAMENTE”





© RIPRODUZIONE RISERVATA