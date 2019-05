RAF E UMBERTO TOZZI, OGGI CONCERTO MILANO/ Diretta su Radio Italia. Scaletta Assago

E’ tutto pronto per il primo concerto di Raf e Umberto Tozzi che, con 30 grandi successi, regaleranno un paio d’ore di grande musica al pubblico che, questa sera, sarà presenta al Forum di Assago. Chi, tuttavia, non potrà essere fisicamente presente al concerto, tuttavia, potrà ugualmente seguire il concerto di Raf e Umberto Tozzi attraverso Radio Italia che trasmetterà in diretta il primo ive di coppia dei due artisti. Daniela Cappelletti seguirà il live a partire dalle ore 21. Quello di questa sera sarà solo il primo di tredici, imperdibili concerti che i fans di Raf e Umberto Tozzi stanno aspettando con ansia. Quello dei due artisti, dunque, è un tour molto atteso dagli appassionati della musica. Raf e Tozzi, infatti, con la oro straordinaria carriera, hanno dato vita ad una serie incredibili di successi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

RAF E TOZZI: ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

Raf e Umberto Tozzi in concerto a Milano. Dopo aver rimandato le prime date, comincia ufficialmente il tour dei due cantanti. Il debutto era previsto il 30 aprile a Rimini, ma la tappa è stata rimandata per consentire il completo recupero di Tozzi, colpito da una laringite che l’ha tenuto lontano dal palco. L’anteprima nella data zero, che si è tenuta l’8 maggio, ha permesso di conoscere la scaletta con cui i due artisti celebrano la loro reunion. Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili, invece chi possiede già il tagliando l’ingresso può presentarsi all’ingresso dopo l’apertura dei varchi. Chi invece ha scelto di ritirare il biglietto sul luogo dell’evento, può presentarsi in cassa con la copia del proprio documento e con la ricevuta di TicketOne. In caso di ritiro da parte di terzi, invece, serve la delega con firma e documento del delegante e del delegato. Per scongiurare il fenomeno del bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account.

RAF E TOZZI OGGI IN CONCERTO A MILANO

Avrà inizio alle ore 21 il concerto a Milano di Raf e Tozzi. I cancelli però verranno aperti al Mediolanum Forum di Assago qualche ora prima per permettere agli spettatori di accomodarsi. La reunion dei due cantanti è avvenuta 30 anni dopo il rilascio del singolo “Gente di mare” e a seguito dei festeggiamenti per i 40 anni di “Ti amo” a cui ha partecipato anche Raf su invito di Umberto Tozzi. E dunque dopo il singolo “Come una danza” e la pubblicazione della raccolta “Raf Tozzi” (uscita il 30 novembre 2018 per l’etichetta Sugar), i due cantanti suonano insieme anche in tour. L’album contiene i successi di Raf e Umberto Tozzi accuratamente rimasterizzati per l’occasione, inoltre racchiude i brani che fanno parte della scaletta dei concerti. E allora ecco una possibile tracklist per il concerto di Assago, tenendo conto del fatto che la scaletta potrebbe subire modifiche o variazioni.

Raf

Come una favola Cosa resterà degli anni ‘80 Dimentica Due Il battito Animale Inevitabile Follia Infinito Iperbole Non è mai un errore Ossigeno Per tutto il tempo Sei la più bella del mondo Self control Show me the Way Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Ti pretendo Come una danza

Umberto Tozzi

Dimentica dimentica Donna amante mia Gloria Gli altri siamo noi Gli innamorati Il grido Immensamente Io camminerò Io muoio di te Notte rosa Qualcosa qualcuno Roma Nord Se non avessi te Si può dare di più Stella stai Ti amo Tu Gente di mare

