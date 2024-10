Le agevolazioni per il mutuo prima casa 2025 sono state prorogate fino al 2027. La Manovra prevede che l’incentivo sia destinato a tutti i giovani e alle coppie fino ai 36 anni, ai nuclei composti da un solo genitore con un ISEE massimo 40.000 euro.

L’agevolazione coprirà il del mutuo per l’acquisto della prima casa fino ad un massimo di 250.000 euro e sulla ristrutturazione con una maggiorazione dell’efficienza energetica.

Mutuo prima casa 2025: chi può accedere?

Con la proroga del muto prima casa 2025 garanzia pari all’80% le persone appartenenti alle seguenti categorie: conduttori di categorie di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari; giovani coppie; giovani di età inferiore ai 36 anni con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui e mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile; Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi.

Inoltre ci sono determinate categorie di contribuenti che – fino al 2027 – continueranno ad avere accesso prioritario alla . Ecco la percentuale di maggiorazione della garanzia e chi può accedere al mutuo prima casa 2025:

Garanzia 85%: per tutti i nuclei familiari con 4 figli di età inferiore ai 21 anni e ISEE fino ai 45.000 euro annui;Garanzia 90% per tutti i nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore ai 21 anni e ISEE fino ai 50.000 euro; Garanzia 80% per tutti i nuclei familiari con 3 figli di età inferiore ai 21 anni e ISEE fino ai 40.000 euro.

Le risorse

La scorsa Legge di Bilancio aveva già previsto sia le categorie beneficiarie che le risorse da destinare per le agevolazioni sul mutuo prima casa. La nuova manovra ha innalzato i fondi previsti per questo aiuto, che diventeranno come segue:

130 milioni di euro per l’anno 2025; 270 milioni di euro per gli anni 2026 – 2027.