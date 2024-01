Myrta Merlino a Pomeriggio 5 con la moka/ Riferimento al caffeuccio di Barbara D’Urso? La verità

Myrta Merlino e la polemica del caffè

Per anni, entrando nelle case degli italiani, Barbara D’Urso apriva le puntate di Pomeriggio 5 con il suo caffeuccio. Un appuntamento fisso a cui il pubblico di canale 5 era legatissimo e che la conduttrice, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo nel marzo del 2022, raccontava così: ” “Caffeuccio è nato per gioco, colpa della mia amica Angelica. Mi dice sempre quando ci vediamo se ci prendiamo un caffeuccio, mi è piaciuta come parola e così l’ho usata“.

Con l’addio di Barbara D’Urso e l’arrivo di Myrta Merlino, le puntate di Pomeriggio 5 si aprono in modo diverso. Nessun riferimento al caffeuccio, almeno fino alla puntata del 18 gennaio quando la conduttrice si è presentata in studio con una moka. Nessuna frecciatina alla D’Urso, però, da parte della Merlino che ha scelto di portare una moka in studio solo per parlare di una polemica intorno al caffè italiano.

Le parole di Myrta Merlino

Myrta Merlino ha portato la moka nello studio di Pomeriggio 5 per rispondere alla polemica sul caffè italiano che non sarebbe più il migliore del mondo. Da italiana e da napoletana, la conduttrice ha commentato in diretta la vicenda difendendo il caffè italiano e la sua fama nel mondo.

“A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Lo scrive Erri De Luca ed è vero. Perché per noi italiani, e per noi napoletani non ne parliamo, il caffè è tutto: è mito, è poesia, è un gesto d’amore. Eppure il Gambero Rosso dice che il caffè italiano non è più il migliore del mondo. Il caffè italiano è sciatto, è amaro”, le parole della Merlino.

Il caffè italiano non è più il migliore del mondo, siete d'accordo? ☕ #Pomeriggio5 pic.twitter.com/xVraWac9hA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 18, 2024













