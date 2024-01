Myrta Merlino, retroscena tumore Eleonora Giorgi: “Non dimenticherò mai cosa mi ha detto”/ Su Pomeriggio 5…

Myrta Merlino svela un retroscena su Eleonora Giorgi: “Non dimenticherò mai quando mi ha parlato del suo tumore”

Sa settembre Myrta Merlino è al timone di Pomeriggio 5 prendendo il posto di Barbara D’Urso. Per lei, abituata a parlare di politica da più di un decennio a L’aria che tira non è stato facile uscire dalla comfort zone e parlare di cronaca nera e mondo dello spettacolo. A volte poi capita che cronaca e mondo dello spettacolo si mescolino come nel caso dell’attrice Eleonora Giorgi che proprio a Pomeriggio 5 ha annunciato ai sui fan di avere un tumore al pancreas e di dover sottoporsi a cicli di chemioterapia. Myrta Merlino, in un’intervista al magazine Chi, ha rivelato un retroscena sul suo incontro con l’attrice per parlare del suo tumore.

Nel dettaglio, infatti, Myrta Merlino ha confessato: “L’incontro con Eleonora è stato qualcosa di straordinario che non dimenticherò mai. Una volta dopo la trasmissione l’ho trovata che mi aspettava al buio, siamo andate al bar e tenendomi per mano mi ha parlato del suo tumore al pancreas, ‘mi fai sentire protetta’. Abbiamo trattato la sua storia senza spettacolarizzazione e lei ne è rimasta contenta. Continua a venire in trasmissione e ieri mi ha telefonato per dirmi che ha fatto la seconda chemio.”

Myrta Merlino durante l’intervista al magazine Chi si è sbilanciata su questi primi tre mesi di conduzione di Pomeriggio 5. In ascolti non sono stati entusiasmanti ma sono giustificati dal competitor, la corazzata Vita i diretta di Alberto Matano e dal fatto che il talk per 15 anni è stata identificato con Barbara D’Urso. Da parte sua, invece, la conduttrice tra cambiamenti e aggiustamenti in corsa, ha anche deciso di andare in onda durante le Feste per dimostrare vicinanza a chi è solo a casa: “Il mio obbiettivo è far diventare il nostro pubblico una grande famiglia.”

Spazio ha avuto, infine, la vita privata di Myrta Merlino che è andata a convivere con il compagno Marco Tardelli proprio in questi giorni. Durante l’intervista la conduttrice di Pomeriggio 5 ha confessato: “Dopo quasi sette anni insieme, è stata una scelta ponderata visto che abbiamo matrimoni alle spalle e figli. Tornare a casa la sera dopo una giornata di lavoro e avere Marco che mi apre la porta…E’ un altro regalo meraviglioso!”.











