Myrta Merlino a Pomeriggio 5: Pier Silvio Berlusconi fa chiarezza sul suo futuro/ “Fatto un ottimo lavoro”

Myrta Merlino a settembre torna con Pomeriggio 5, Pier Silvio Berlusconi: “Riconfermata”

Myrta Merlino non sarà fatta fuori da Pomeriggio Cinque. In queste ultime settimane molti siti come Dagospia davano per certo l’addio della giornalista al talk pomeridiano di Canale 5 annunciando anche le possibili sostitute. I bassi ascolti e l’essere costantemente battuti dal diretto competitor La vita in diretta di Alberto Matano venivano considerati tra i principali motivi del cambio. E invece Myrta Merlino resta a Pomeriggio 5.

Myrta Merlino prende il posto di Bianca Berlinguer su Rete 4?/ "Per lei un appuntamento settimanale serale"

Ed a confermarlo non è un’indiscrezione ma l’editore stesso Pier Silvio Berlusconi che, intervenuto oggi in conferenza stampa per fare il bilancio di questa stagione televisiva ha smentito tutte le indiscrezioni sul futuro di Myrta Merlino: “Non abbiamo motivi per non riconfermare Myrta Merlino alla conduzione…” Dunque nessun cambio di conduzione a settembre per Pomeriggio 5, dopo il burrascoso addio di Barbara D’Urso e l’arrivo in ‘fretta e furia’ dell’ex conduttrice de L’Aria che tira.

Myrta Merlino conferma l'addio a Pomeriggio 5? "Porte da aprire e chiudere..."/ Post fa discutere

Pier Silvio Berlusconi elogia Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: “Fatto un buon lavoro”

E non è tutto perché Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ha anche elogiato Myrta Merlino ed il suo lavoro a Pomeriggio 5 dicendosi assolutamente soddisfatto: “Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto, il prodotto è migliorato, sia per ascolti che per profilo siamo soddisfatti.” Bilancio più che positivo dunque per la conduttrice che chiuderà questa stagione televisiva venerdì 14 giugno per poi tornare a settembre. Nei giorni scorsi si è vociferato anche il nome delle possibili sostitute, il più certo sembrava essere quello di Cesara Bonamici. La storica giornalista del Tg5 nelle vesti di opinionista del Grande Fratello se l’è cavata bene ed in molti hanno ipotizzato che le venisse affibbiata la conduzione del talk di Canale5.

Myrta Merlino sostituita da Giuseppe Brindisi a Pomeriggio 5?/ L’indiscrezione: “Saluta in anticipo…”

Nel frattempo, parlando di Pomeriggio Cinque, durante la conferenza stampa a Pier Silvio Berlusconi hanno chiesto se gli manca Barbara D’Urso: “Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro la D’Urso , lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale. devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma auguro a Barbara tutto il bene.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA