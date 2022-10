Myrta Merlino e Marco Tardelli: “Ci sposeremo”/ “Nostro amore ci ha salvato la vita”

Myrta Merlino a Marco Tardelli stanno insieme da sei anni e, ai microfoni del “Corriere della Sera”, hanno annunciato il loro matrimonio. Il campione del mondo di Spagna 1982 ha confermato (“Ci sposeremo”), ma a fornire qualche dettaglio in più è stata la conduttrice de “L’Aria che Tira”, format in onda su La7: “Ci diremo sì a Pantelleria, dove Marco ha un dammuso, che è il nostro rifugio. Ma lo faremo quando i figli saranno a posto e potremo decidere senza dare fastidio a nessuno”.

Successivamente, Myrta Merlino ha commentato il suo amore per Marco Tardelli: “Io ho avuto due mariti, ho avuto figli col primo e il secondo, ma la sensazione di dire ‘ho trovato casa mia, non desidero altro’ non l’avevo mai provata. Sono inquieta, intollerante, ma con Marco sento che sono arrivata. Anche se non è che lui non abbia le sue rigidità: è molto bianco o nero, fatico a stare sempre sul suo binario. Però anche io sono piena di difetti”. Dopo il loro primo appuntamento, Tardelli si trasferì da Milano a Roma in 48 ore, pur di avvicinarsi alla presentatrice tv: “Volevo assolutamente stare con lei – ha asserito –. Glielo dissi e lei: no, lascia perdere, magari vieni ogni tanto. Le ho risposto: io vengo, tu fai quello che vuoi”. La donna, a proposito di questo, ha commentato: “Fu un gesto di grande coraggio. Io avevo 47 anni, lui 61, eravamo persone strutturate, con una vita alle spalle, con case, figli, abitudini… Era difficile smontare tutto all’improvviso e lui l’ha fatto”.

MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO: “SIAMO COME UNA CELLULA”

Nel prosieguo della chiacchierata con il “Corriere della Sera”, Marco Tardelli e Myrta Merlino hanno riferito che il loro amore li ha salvati reciprocamente. Poi, a proposito del suo passato da “traditore seriale” del calciatore, come ha confermato lui stesso, la giornalista ha detto: “Lo so, è anche diventato famoso per un flirt con Moana Pozzi. Non è che io non sia gelosa, ma sono supersicura di lui, perché lo sono di me: non avrei voglia di passare una serata con nessun altro e sento che è lo stesso per lui”. Inoltre, Tardelli è “gelosissimo. Mi dà fastidio qualunque cosa”.

In più, l’ex giocatore ha spiegato: “Sono uno che, se sta bene con una persona, ha bisogno di toccarla. Amavo mio padre e gli toccavo la mano mentre guardavo la televisione. Sono fatto così”. A quel punto, Myrta Merlino ha svelato: “Abbiamo un’amica che ci chiama ‘la cellula’, dice: non riesco più a pensare a Myrta senza Marco Tardelli e a Marco Tardelli senza Myrta. Quello che è successo a noi due è proprio che ci sentiamo cellula. Cosa che per due individualisti come noi è un miracolo”.











