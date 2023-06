Myrta Merlino lascia La7 e “L’Aria che tira” dopo 12 anni/ “Ci rivedremo presto, ve lo prometto!”

Myrta Merlino, dopo l’addio a La7 possibile il passaggio in Rai

Il finale della stagione televisiva 2022/2023 sembra essere caratterizzato da addii altisonanti a reti unificate. Dal tema della “rivoluzione” in casa Rai alle indiscrezioni sul futuro di Mediaset si è oggi aggiunta una notizia che però era già incombente. Dopo 12 anni di storie, interviste e racconti, Myrta Merlino lascia La7 e il suo storico programma: L’Aria che tira. La conduttrice proprio quest’oggi ha salutato la rete e il format con un toccante discorso che racchiude non solo l’esperienza vissuta ma anche le possibilità per il futuro.

Myrta Merlino furiosa/ Auto rimossa a Roma per set cinematografico “Io non sto zitta”

Myrta Merlino, dopo l’addio a La7 ed a L’Aria che tira, potrebbe infatti tornare in Rai. Da diverse settimane il suo nome viene accostato a diversi programmi; sia quelli “orfani” di nomi alla conduzione sia per nuovi format ancora in cantiere. Intanto, al di là dei rumor e delle possibilità per il futuro professionale della giornalista e conduttrice, restano impresse le sue parole in occasione dell’ultima puntata al timone de L’Aria che tira. “E adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia; noi cambiano e caspita se cambiamo!”.

Sallusti e Vauro lasciano lo studio di L'aria che tira/ Myrta Merlino: "Come il GF"

Myrta Merlino, il toccante discorso all’ultima puntata de L’Aria che tira: “Abbiamo passato la vita insieme…”

Le parole di Myrta Merlino, in chiusura della sua ultima puntata a La7 alla conduzione de L’Aria che tira, trasudano tristezza e al contempo soddisfazione. La conduttrice si è dimostrata consapevole dell’importanza dell’addio, soprattutto in virtù della longevità alla guida del format. Al contempo però, si evince dal suo discorso grande soddisfazione mista a forte ambizione e voglia di ripartire nel futuro immediato. “Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro: 200 puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme, e poi arriva oggi; un momento di grande, grande commozione”.

"Myrta Merlino incivile e maleducata"/ Bufera La7: duro comunicato contro conduttrice

Il saluto di Myrta Merlino a La7 e al “suo” programma l’Aria che tira apre nuovi scenari per il futuro della conduttrice. Nel toccante discorso fatto in chiusura dell’ultima puntata mette infatti è generico in relazione al futuro ma eloquente rispetto alla sua voglia di non arrestare le proprie ambizioni professionali. “Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira, è stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assila. La fatica sì, ma la rassegnazione mai, ve lo posso garantire“. La conduttrice poi ha aggiunto: “The show must go on, nel nostro mondo è un mantra ma anche una promessa. Qualsiasi cosa accade, sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi”. Infine, dopo i ringraziamenti di rito tra editore e addetti ai lavori, Myrta Merlino conclude: “Grazie al mio meraviglioso pubblico, ci avete seguito con affetto e fiducia; e noi ci rivediamo presto, prestissimo. Questo si, ve lo prometto, vi voglio bene“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA