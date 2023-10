Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 a settembre?/ Il retroscena sui possibili sostituti

Pomeriggio 5, ad un mese dal debutto Myrta Merlino sarebbe già in discussione

Si tende a credere che con il mese di settembre tutti i rumor sui palinsesti televisivi cessino di esistere, e invece non è così. Stando a quanto riportato da LaNostraTv, un nuovo clamoroso retroscena sembra chiamare in causa Myrta Merlino, appena un mese dopo dal suo debutto al timone di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso. A riportare l’indiscrezione sarebbe stato il magazine Oggi con un articolo curato da Alberto Dandolo.

MARCO TARDELLI, COMPAGNO MYRTA MERLINO/ "All'inizio ci sono stati dei problemi, perché..."

Entrando nel merito dell’indiscrezione riportata dal settimanale, pare che la posizione di Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio 5 sia tutt’altro che ben salda. Il tema principale sembrano essere gli ascolti poco convincenti, un’altalena che non sembra volersi stabilizzare e che inevitabilmente porta a mettere in discussione anche il ruolo della timoniera. Stando a quanto scrive Alberto Dandolo – e riportato da LaNostraTv – dal prossimo mese di settembre Myrta Merlino potrebbe spostarsi su Rete 4 per un nuovo programma in prima serata, lasciando dunque vacante il posto a Pomeriggio 5.

Myrta Merlino commossa per la dedica della figlia Caterina/ "Ha capito una cosa profonda di me..."

Myrta Merlino, dal possibile passaggio su Rete 4 ai possibili sostituti a Pomeriggio 5

Myrta Merlino, appena approdata in Mediaset, potrebbe essere il volto scelto per un nuovo programma di approfondimento politico studiato per la prima serata di Rete 4. Il retroscena riportato dal settimanale Oggi avvalora così la possibilità che non sarà più lei a condurre il consueto appuntamento con Pomeriggio 5. Chiaramente, un rumor tira l’altro; laddove dovesse realmente realizzarsi la separazione tra la conduttrice e il programma pomeridiano, sarebbero già in lista alcuni nomi altisonanti pronti a prendere il suo posto.

Myrta Merlino, la stoccata di Alberto Matano: Pomeriggio 5 come La vita in diretta?/ "Non è la prima volta"

“A contendersi l’agognato ruolo ci sarebbero Federica Panicucci e la giornalista del TG5 Simona Branchetti”, questa l’indiscrezione sulle possibili sostitute di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 a partire da settembre del prossimo anno. Chiaramente, è ancora presto per argomentare su questa tipologia di scenario; il mondo televisivo ci ha abituato a repentini capovolgimenti di fronte e se gli ascolti dovessero migliorare potrebbe sbiadire la possibilità di vedere qualcun altro alla conduzione di Pomeriggio 5 dopo solo un anno dall’addio di Barbara D’Urso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA