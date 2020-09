Nadia e Antonio, Temptation Island/ Lei vicina al single Stefano, fidanzato deluso

Entrambi di Reggio Emilia, Nadia e Antonio hanno 22 e 32 anni, i due stanno insieme da circa due anni e la loro storia presenta qualche difficoltà correlata soprattutto alla differenza d’età. Tra i due è Antonio ad aver preso la decisione di iscrivere la coppia a Temptation Island, in quanto desidera capire, all’interno di questo banco di prova, se la loro relazione è solida e se Nadia è la persona giusta con cui poter progettare un futuro e una famiglia. Fin da subito, in occasione del primo falò, è emerso il diverso approccio che i due concorrenti hanno avuto nei confronti di quest’avventura nei sentimenti: da una parte Nadia si è dimostrata aperta e socievole nei confronti degli altri single del villaggio, cercando ci conoscerli e di entrare in relazione con loro. Tra tutti i single, Nadia sembra essere particolarmente in sintonia con il single Stefano il quale non ha lasciato nessun dubbio sul suo interessamento nei suoi riguardi. Antonio, definitosi un ragazzo con la testa sulle spalle, ha dimostrato, in più circostanze qualche momento di debolezza, lasciandosi sopraffare dal pianto. Se inizialmente la visione dei filmanti sembrava non aver turbato troppo Antonio, successivamente il suo pensiero si è concentrato soprattutto sulla possibilità che l’innamoramento di Nadia nei suoi confronti sia finito.

La delusione di Antonio per l’atteggiamento di Nadia

In occasione della seconda puntata Antonio ha avuto modo di vedere dei video in cui Nadia, oltre ad essersi particolarmente avvicinata a Stefano, ha espresso la sua perplessità nei confronti del fidanzato. Infatti, ha affermato di non sentirsi pienamente libera, e di vivere in un costante stato d’ansia derivato dal fatto che Antonio non la lascerebbe vivere. Ricordando l’inizio della loro relazione, Nadia ha affermato che inizialmente lui le dava la giusta carica, mentre adesso la situazione è molto cambiata. Sicuramente il viaggio nei sentimenti per Nadia si sta compiendo all’insegna della confidenza e della sintonia con il single Stefano, tanto da ammettere di essere pronta a trascorrere una notte insieme a lui. Nella passata puntata è emersa una Nadia completamente inedita che, riflettendo sulle parole del fidanzato che crede che la loro relazione sia solo frutto di una situazione di comodo, appare scossa e turbata. Al rientro dal falò Nadia ammette di sentirsi particolarmente triste e di avere difficoltà a manifestare i propri sentimenti. Durante questa confessione Nadia crolla in un pianto disperato che fa emergere un lato del suo carattere finora poco conosciuto al pubblico di Temptation Island. Sembra infatti che la giovane lamenti la freddezza di Antonio che è andata aumentando nel corso della loro relazione, per l’esattezza dichiara di non ricevere più degli abbracci sentiti dal suo fidanzato, cosa che, a quanto pare, la farebbe profondamente soffrire.

Le incertezze sul rapporto di Antonio e Nadia si fanno sempre più solide. Se da una parta la condotta ineccepibile di lui non fa desistere Nadia dal proseguire nei suoi intenti con i single, dall’altra Antonio è pieno di dubbi in merito alla fidanzata. Se durante una confidenza con le altre fidanzate, Nadia ha fatto emergere qualche fragilità e la poco soddisfazione relazionale con il suo compagno Antonio, dall’altra quest’ultimo prosegue con l’osservare l’atteggiamento della ragazza che considera tutt’altro che corretto nei suoi confronti.

