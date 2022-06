Nadia Rinaldi e Claudio Insegno/ Lei: “Farei Ballando con le Stelle”, lui: “GF Vip…”

Nadia Rinaldi e Claudio Insegno sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Alessandra Vatta e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno 2022. L’intervista si è aperta con un tenero e delicato ricordo di Nadia Rinaldi nei confronti del suo maestro, Gigi Proietti: “Devo tanto a lui – ha commentato –, soprattutto perché ha creduto in me quando avevo 20 anni e venivo dalla periferia. Fu il primo a puntare su di me, a prendermi per mano. Lui ci teneva tanto a dire che ci metteva soltanto a conoscenza delle nostre capacità. Ero legata affettivamente, quando è morto per me è come se fosse morto mio padre per la seconda volta. La ferita è molto fresca e spero sempre che Gigi vegli su tutti quanti noi”.

La chiacchierata si è poi spostata su tematiche di carattere televisivo, con Claudio Insegno che ha asserito: “Io ho fatto pochissima tv in confronto a quanta ne abbiano fatta Nadia Rinaldi e mio fratello Pino. Se la televisione fosse quella di Gino Bramieri, Walter Chiari, forse mi piacerebbe farla…”.

NADIA RINALDI E CLAUDIO INSEGNO: “BALLANDO CON LE STELLE…”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Nadia Rinaldi e Claudio Insegno hanno continuato a dire la loro sul mondo televisivo. Insegno, in particolare, ha spiegato: “Del GF Vip non vorrei fare assolutamente parte, al di là di quanto porterebbe a livello economico e in termini di notorietà. Mi proposero di fare ‘Ballando con le Stelle’, ma dato che ero giovane e un regista in voga, oltre a essere incapace a ballare, io mi preoccupai e pensai che potesse essere un freno per la mia carriera: così, rifiutai”.

Nadia Rinaldi, invece, ha lanciato un appello: “Io in tv vorrei fare Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, perché mi farebbero ripercorrere una parte di ciò che mi riguarda. Milly Carlucci preferisce non chiamare le persone che hanno fatto reality show in passato. Il punto è che ormai tutti li hanno fatti: dunque, Milly, mettiti una mano sul cuore e mi propongo come concorrente”.











