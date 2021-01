Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti/ Il figlio, l’amore e la tv: una vita a 360°

Naike Rivelli è la figlia di Ornella Muti, l’immensa attrice italiana che sarà ospite quest’oggi negli studi di Domenica In. 47 anni da compiere il prossimo 10 ottobre, Naike Rivelli è nata a Monaco di Baviera, in Germania, e come la mamma lavora nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto nel patinato mondo televisivo arrivò addirittura all’età di 8 anni, con una breve parte nel film “Bonnie e Clyde all’italiana”, della regina di Steno, datato 1983. La vera prima parte la ottiene comunque nel 1990, quando aveva 16 anni, e quando venne scelta per recitare ne “Il viaggio di Capitan Fracassa”, da Ettore Scola. Numerosi sono stati i lavori che si sono susseguiti, fra cui si ricorda “South Kensington” dalla regia di Carlo Vanzina, “Benvenuti al Sud” di Luca Miniero, ma anche produzioni internazionali come “Casanova” di Lasse Hallström e “Open Graves” di Álvaro de Armiñán.

Naike Rivelli ha partecipato anche a numerosi programmi televisivi, come ad esempio la conduzione di Paperissima Sprint, programma che va in onda la domenica dopo il Tg5 e in estate, durante il quale vengono mandate in onda tutta una serie di “papere”. Inoltre si ricorda anche la sua recitazione in serie televisive come Il conte di Montecristo e Jesus Video – L’enigma del Santo Sepolcro.

NAIKE RIVELLI E L’AMORE: IL MATRIMONIO, IL FIGLIO…

Sempre a livello di “piccolo schermo”, ha partecipato al reality show di Rai 1 “Il ristorante”, datato 2005, ma anche e soprattutto alla quarta edizione di “Pechino Express” su Rai 2 (2015), assieme al fratellastro Andrea Fachinetti. Oltre a recitare e a condurre, Naike Rivelli ha fatto anche la cantante e il suo esordio nel mondo della musica è datato 2010, sotto lo pseudonimo Nayked con il singolo “I Like Men”, che ha preceduto l’uscita dell’album Metamorphose Me. Naike Rivelli è nota anche per le sue frequenti apparizioni social, spesso e volentieri provocatorie, visto che la figlia di Ornella Muti ama sfoggiare il suo corpo, che siano foto o video casalinghi. I suoi follower possono quindi restare sempre aggiornati sulla vita privata della bella 46enne, anche se a livello d’amore si sa ben poco. Ornella Muti ha frequentato a lungo il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro (secondo alcuni rumors sembrava potesse essere suo padre, indiscrezione poi smentita dal test del Dna), mentre nel 2002 si è sposata con l’attore tedesco Manou Lubowski, ma la loro unione durò appena nove mesi, con il divorzio ufficializzato poi nel 2008. Nel 1996, infine, è diventata madre di Akash, nato dopo una fugace relazione.



