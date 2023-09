Naike Rivelli, messaggio di pace per Barbara D’Urso?/ “Manca lei a Pomeriggio 5!”

Naike Rivelli e Barbara D’Urso, dalle liti del passato al “videomessaggio” distensivo

“C’eravamo tanto odiati”, recita il titolo di un film; ma le pellicole cinematografiche spesso riflettono dinamiche che ben conosciamo nella vita di tutti i giorni. Le ultime curiosità che balzano dal mondo dei social mettono in evidenza un’inversione di tendenza “inconsueta” da parte di Naike Rivelli, da diverso tempo in combutta con Barbara D’Urso. Proprio nei confronti della conduttrice – come riporta Biccy – la figlia di Ornella Muti ha deciso di spendere parole di supporto, a differenza dei tanti scontri del passato.

Naike Rivelli e Barbara D’Urso, come spiega il portale, sono avversarie anche in tribunale; la conduttrice alcuni mesi fa denunciò la figlia di Ornella Muti per diffamazione. Ad oggi però, è spuntato un nuovo video che sembra andare in contrasto con le ruggini vigenti tra le due. “Devo dire che ero molto curiosa di vedere questa nuova edizione di Pomeriggio 5, che è molto cambiata. Il grande cambiamento? Capelli uguali, modi di parlare quasi identico… Non avrei mai pensato di dirlo, ma lo dico: effettivamente guardando questa nuova versione del programma ci manca la D’Urso“.

Le parole di Naike Rivelli sui social, “in difesa” di Barbara D’Urso, sono state chiaramente apprese con stupore dagli utenti. La figlia di Ornella Muti sembra quasi difendere la conduttrice, orfana del programma condotto ad alti livelli per 15 anni. “In ogni caso non vedo grandi differenze, anche se ci spiegate meglio perché non c’è più Barbara sarebbe meglio, siamo tutti curiosi”. Naike Rivelli ha poi aggiunto: “Barbara è come se non ci fosse più, è andata a vivere in Inghilterra; come può essere che un personaggio per molti anni è al top ed è al massimo e poi sparisce?“.

Naike Rivelli si è dunque interrogata nuovamente sulle ragioni che avrebbero spinto i vertici Mediaset a fare a meno di Barbara D’Urso, soprattutto in relazione ai tanti successi conseguiti al timone di Pomeriggio 5. Dopo aver analizzato trovando poche differenze rispetto al passato, se non la mancanza della conduttrice, la figlia di Ornella Muti ha poi concluso con una sorta di stoccata diretta a Piersilvio Berlusconi: “Muore un personaggio e il figlio cambia tutto, quindi siamo in balia delle famiglie potenti italiane? Grazie a Dio c’è Netflix e anche Youtube”.











