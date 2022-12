Nainggolan, addio Anversa/ Calciomercato news: ora Cagliari, Monza o Inter Miami

Radja Nainggolan non è più un calciatore dell’Anversa. Il centrocampista belga, con un lungo passato nel calcio italiano, si è ufficialmente separato dalla squadra del suo paese d’origine e in cui era sbarcato durante l’estate del 2021. Secondo quanto sottolineato dai media nazionali, le due parti in gioco si sarebbero divise di comune accordo, ed ora Nainggolan si dovrà cercare una nuova squadra. Il ritorno in patria per il centrocampista ex Inter, Cagliari e Roma, è stato senza dubbio in chiaro-scuro.

Il ragazzo è sceso in campo 55 volte, segnando anche sei reti, ma recentemente era stato sospeso a tempo indeterminato per il famoso episodio della sigaretta elettronica fumata in panchina, andando quindi contro il regolamento del club. Cosa farà ora il 34enne centrocampista offensivo? Tante le società a lui interessate e in cima alla lista delle opzioni vi sarebbe l’Inter Miami, squadra di proprietà di David Beckham che milita nella Major League Soccer, il campionato di calcio a stelle e strisce.

NAINGGOLAN, ADDIO ANVERSA: ECCO DOVE POTREBBE GIOCARE

Non è comunque da escludere un ritorno in Italia, visto che anche il Cagliari, che milita in Serie B, da sempre guarda con interesse alla situazione Nainggolan. Infine attenzione anche al Monza di Berlusconi, che stando allo stesso giocatore lo avrebbe contattato direttamente tramite l’amministratore delegato Adriano Galliani. Nelle scorse settimane, infatti, il Ninja ha parlato così alla stampa belga: “Ho incontrato in Qatar l’ad del Monza Adriano Galliani mi ha detto ‘se vuoi giocare e vuoi prendere pochi soldi, richiamami’. Non puoi fermarti, una soluzione si trova. Io mi sento ancora bene”.

La sensazione è che nel giro di un paio di settimane, passate le festività natalizie, si saprà senza di più in merito al futuro di Nainggolan, giocatore che ricordiamo ha sempre giocato in Italia, sin dal lontano 2005, agli esordi con il Piacenza, quindi Cagliari, Roma, Inter, il ritorno al Cagliari in prestito e infine l’Anversa, esperienza conclusasi proprio in queste ore.











