Napoli ammutinato, giocatori non vanno in ritiro/ Ancelotti si dimette? C’è il Boca!

Napoli ammutinato: caos in casa azzurra dopo il pareggio per 1-1 contro il Salisburgo in Champions League. Reduce da un periodo negativo, la compagine azzurra dopo il ko con la Roma è andata in ritiro su ordine del presidente Aurelio de Laurentiis. La bomba è scoppiata al termine del confronto con gli austriaci: l’addetto stampa del club ha annunciato che Carlo Ancelotti non si sarebbe presentato in conferenza stampa – il che gli costerà pensati multe da parte dell’UEFA – dopo aver appreso della decisione della squadra di non osservare il ritiro e fare ritorno a casa. Secondo quanto riporta Il Mattino, la crepa è profonda: si tratterebbe infatti di una specie di ammutinamento, una decisione unilaterale del gruppo che non era stata autorizzata né dalla società né dal tecnico. Repubblica parla di confronto con toni aspri nello spogliatoio tra i calciatori e il vice presidente Edoardo de Laurentiis, figlio di Aurelio. «Noi torniamo a casa nostra, dillo pure a tua padre», le parole di Lorenzo Insigne al numero due partenopeo.

NAPOLI AMMUTINATO, ANCELOTTI AL BOCA JUNIORS?

Domani è previsto un allenamento a porte aperte al San Paolo, ma la situazione in casa Napoli non è del tutto chiara e circolano numerose indiscrezioni. I calciatori sono regolarmente al centro sportivo per la seduta di allenamento odierna, bocche cucite con stampa e tifosi. La Gazzetta dello Sport riporta di un possibile gesto clamoroso di Carlo Ancelotti: il rapporto con il presidente Aurelio de Laurentiis è ai minimi storici e c’è il rischio concreto che questo momento possa tramutarsi in un addio. Dall’Argentina infatti arriva una notizia choc: Ancelotti al Boca Juniors, la pista è rovente. L’emittente sudamericana spiega che il tecnico di Reggiolo potrebbe liberarsi a dicembre per sbarcare sulla panchina xeneizes, alla ricerca di un nuovo dt dopo le dimissioni di Alfaro. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, dunque: Napoli ammutinato contro la società, ADL su tutte le furie e Ancelotti che pensa all’addio…

