Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score (4^ giornata)

I risultati Champions League tornano protagonisti oggi, martedì 5 novembre, perché dopo due settimane si ricomincia stasera a giocare anche sul massimo palcoscenico europeo. Tra oggi e domani dunque vivremo la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, per la precisione stasera scenderanno in campo le squadre che fanno parte dei giorni dalla E alla H. Ecco allora quali saranno le partite che ci daranno i risultati Champions League attesi in questi gruppi. Come gli appassionati sanno ormai molto bene, alle ore 18.55 si comincerà con due partite, che saranno Barcellona Slavia Praga del girone F e Zenit San Pietroburgo Lipsia del girone G. Le altre sei partite invece avranno inizio alle ore 21.00: si tratta di Napoli Salisburgo e Liverpool Genk per il girone E, Borussia Dortmund Inter per il girone F, Lione Benfica per il girone G, infine Chelsea Ajax e Valencia Lilla per il girone H.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLE ITALIANE

Abbiamo dunque citato le due partite più attese in ottica italiana fra quelle che oggi ci daranno i primi risultati Champions League per la quarta giornata. Molto affascinante è Borussia Dortmund Inter, snodo fondamentale per il cammino dei nerazzurri di Antonio Conte in Champions League. Due settimane fa l’Inter si è rilanciata dopo un inizio complicato vincendo per 2-0 proprio contro i tedeschi a San Siro: adesso però c’è da affrontare la difficile trasferta al Westfalen Stadion di Dortmund con la necessità di portare a casa almeno un pareggio, altrimenti si tornerebbe a -3 dai tedeschi e tutto tornerebbe difficilissimo. Di contro, un colpaccio sarebbe un’ipoteca sulla qualificazione, con il +3 e scontri diretti favorevoli. Napoli Salisburgo invece promette di regalare spettacolo come la partita d’andata e Carlo Ancelotti spera naturalmente che l’epilogo sia lo stesso: potrebbe anche arrivare la matematica certezza della qualificazione agli ottavi con ben due turni d’anticipo e sarebbe una grande soddisfazione in Champions League, a fare da contraltare ai problemi emersi in campionato.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 21.00

Napoli Salisburgo

Liverpool Genk

Classifica: Napoli 7; Liverpool 6; Salisburgo 3; Genk 1.

GIRONE F

Ore 18.55

Barcellona Slavia Praga

Ore 21.00

Borussia Dortmund Inter

Classifica: Barcellona 7; Inter, Borussia Dortmund 4; Slavia Praga 1.

GIRONE G

Ore 18.55

Zenit San Pietroburgo Lipsia

Ore 21.00

Lione Benfica

Classifica: Lipsia 6; Lione, Zenit 4; Benfica 3.

GIRONE H

Ore 21.00

Chelsea Ajax

Valencia Lilla

Classifica: Ajax, Chelsea 6; Valencia 4; Lilla 1.



