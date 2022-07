Napoli Bassa Anaunia/ Streaming e diretta tv: è possibile seguire l’amichevole?

Napoli Bassa Anaunia è la prima amichevole che i partenopei giocano nel corso dell’estate, un test ormai abbastanza tradizionale contro la formazione valligiana di Dimaro, in Trentino, sede ormai da diversi anni del ritiro pre-campionato del Napoli e di conseguenza diventata una “classica” dell’estate del Napoli. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI NAPOLI BASSA ANAUNIA

Diretta/ Napoli Bassa Anaunia (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Per la precisione, la Bassa Anaunia è una formazione del Trentino Alto Adige che milita nel Girone A di Promozione e che negli ultimi anni è diventata sparring partner del Napoli. Per Luciano Spalletti è l’occasione ideale per sciogliere il ghiaccio in vista di successive amichevoli più probanti e naturalmente soprattutto dell’esordio in campionato, fissato quest’anno per il giorno di Ferragosto, quando il Napoli giocherà la prima giornata di Serie A.

NAPOLI BASSA ANAUNIA STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE?

Sarà possibile seguire la partita Napoli Bassa Anaunia in streaming o diretta tv? La risposta è parzialmente positiva, nel senso che nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per trasmettere il match amichevole da Dimaro che non sarà di conseguenza disponibile mediante una diretta televisiva nel senso “classico” del termine, ma sarà possibile ugualmente seguire l’incontro, in streaming e tra l’altro in maniera totalmente gratuita.

Infatti, l’amichevole Napoli Bassa Anaunia sarà visibile gratuitamente per tutti in diretta streaming video tramite pc, tablet o smartphone sulla pagina Facebook ufficiale del club azzurro, che quindi curerà direttamente la trasmissione delle immagini della partita in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio da Dimaro, che segnerà il debutto stagionale per gli uomini di Luciano Spalletti.

