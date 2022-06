Napoli, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Napoli-Juventus?

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DEL NAPOLI?

Anche il Napoli scoprirà il calendario Serie A 2022-2023 oggi, perché naturalmente il sorteggio previsto per mezzogiorno andrà inseguito a comporre il cammino dei partenopei di Luciano Spalletti e di conseguenza scopriremo l’ordine di tutte le giornate e partite per il Napoli, a cominciare dal nome dell’avversaria degli azzurri nella prima giornata, che nello scorso campionato aveva visto il debutto dell’allenatore toscano sulla panchina del Napoli celebrato con una vittoria casalinga per 2-0 contro il Venezia che aveva aperto una striscia di risultati eccellenti per i partenopei, che almeno fino a metà novembre furono praticamente perfetti.

L’obiettivo del Napoli sarà quello di avere una nuova partenza lanciata e vedremo se anche il calendario della nuova Serie A potrà dare una mano in tal senso, ma soprattutto sarà importante valutare la tenuta alla distanza, perché francamente il Napoli avrebbe potuto lottare per lo scudetto ancora più di quanto abbia poi effettivamente fatto, quindi c’è da fare un ultimo salto di qualità per provare a riportare lo scudetto alle pendici del Vesuvio per la prima volta dopo 33 anni. Di certo la piazza è sempre passionale e c’è grande curiosità per scoprire come si comporrà per il Napoli il calendario Serie A 2022-2023.

NAPOLI, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Nel calendario Serie A 2022-2023 per il Napoli le partite più attese saranno quelle contro la Roma e le tre big del Nord, cioè naturalmente Inter, Juventus e Milan. Bisogna ricordare che il calendario sarà ancora una volta asimmetrico, di conseguenza per scoprire quando saranno queste partite nel calendario di Serie A per il Napoli non basterà guardare solamente il girone d’andata. La sfida con l’Inter all’andata, il 21 novembre a San Siro, aveva spezzato la fantastica serie positiva d’apertura, mentre contro il Milan ci furono esiti anomali, con doppia vittoria esterna 0-1, ma il ko casalingo al ritorno è pesato come un macigno per il Napoli.

Lo stadio Maradona-San Paolo troppe volte non è stato un valore aggiunto, vedi anche il pareggio casalingo subito contro la Roma per 1-1 nel giorno del lunedì di Pasquetta che fu uno stop pesante per il Napoli dell’ex Luciano Spalletti nell’inseguimento allo scudetto, resta solo il bel ricordo della vittoria per 2-1 contro la Juventus, nella partita in assoluto più sentita dai tifosi partenopei, che sicuramente oggi andranno subito a cercare quando la Vecchia Signora arriverà a Napoli nel calendario della Serie A 2022-2023…











