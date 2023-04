NAPOLI MILAN SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE…/ Champions League, rossoneri avanti

NAPOLI MILAN SI QUALIFICA SE… ROSSONERI AVANTI

Sarà il Napoli o il Milan a qualificarsi in semifinale di Champions League? Si è chiuso il primo tempo del derby italiano di Coppa dei quarti di finale e il match di ritorno al “Maradona” fa registrare a metà gara il vantaggio di misura rossonero. Super gol di Giroud soprattutto grazie a una straordinaria cavalcata in velocità di Leao, che ha servito al francese un cioccolatino da spingere in rete, col centravanti rossonero che si era precedentemente fatto ipnotizzare dal dischetto da Meret. Il Napoli dalla sua recrimina per un rigore non concesso ma ora, in virtù dell’1-0 per il Milan dell’andata, i partenopei avranno bisogno di 2 gol nella ripresa per andare almeno ai supplementari e di 3 reti entro gli eventuali 120′ per evitare i rigori e qualificarsi. Milan in semifinale anche col pareggio e dunque qualificato ora anche con un gol incassato. (agg. di Fabio Belli)

NAPOLI MILAN SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI IN CHAMPIONS LEAGUE

Sarà il Napoli o il Milan a qualificarsi in semifinale di Champions League? Il grande derby vive il suo secondo e definitivo atto martedì 19 aprile, calcio d’inizio alle ore 21:00 presso il Diego Armando Maradona: scopriremo quale delle due squadre proseguirà la sua avventura europea avendo poi la grandissima occasione di arrivare in finale, visto che il quarto che incrocia nel tabellone è Inter Benfica e dunque si tratta comunque – lo si era detto in sede di sorteggio – di squadre più abbordabili, con tutto il rispetto ovviamente, di quanto potrebbero esserlo Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco.

Detto che poi chi arriva ai quarti merita sempre, il calcio italiano sogna: dopo 6 anni potremmo avere una nostra rappresentante in finale di Champions League, ma adesso è giusto concentrarsi sul percorso di qualificazione in semifinale che attende Napoli e Milan questa sera. Chi strapperà il pass per il prossimo turno? Il Napoli se riuscirà a ribaltare la sconfitta maturata a San Siro, il Milan se eviterà la sconfitta, ma il quadro potrebbe essere più complesso: scopriamo dunque insieme, approfondendo il concetto, i risultati utili per le due squadre per qualificarsi alla semifinale di Champions League.

NAPOLI O MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Andiamo dunque per gradi: all’andata il Milan ha vinto 1-0 in casa, ma ormai cambia poco perché la regola che assegnava valore doppio ai gol realizzati in trasferta non esiste più. Dunque il Milan, che è comunque la squadra in vantaggio, si qualifica in semifinale di Champions League se vince o pareggia: in caso di sconfitta con un gol di scarto, la partita proseguirebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, questo anche con un 2-1 o un 3-2, e di conseguenza la nuova regola (o quella vecchia e ripristinata dopo 50 anni) sfavorisce in questo caso proprio i rossoneri.

Il Napoli invece si qualifica alla semifinale di Champions League con una vittoria con almeno due gol di scarto, cioè girando a proprio favore la differenza reti nella propria sfida: chiaramente stiamo sempre parlando di un match che si concluderebbe nei 90 minuti (o se preferite 180, contando giustamente anche la partita di andata), abbiamo già detto che un successo partenopeo con una rete di margine manderebbe le due squadre ai supplementari. Per i tifosi delle due squadre, già “condizionati” dal fatto che un derby porti ovviamente emozioni ulteriori, sarebbe davvero un tormento sportivo: non ci resta che affidarci al campo…











