Natale all’improvviso, Rai 1/ La commedia familiare in onda oggi, 25 dicembre 2023

Natale all’improvviso in onda su Rai 1 il giorno di Natale

Natale all’improvviso sarà protagonista del pomeriggio del 25 dicembre di Rai 1 e sarà proposto alle ore 17.05. Il film è di genere commedia ed è stato realizzato nel 2015 negli Stati Uniti. Il regista è l’americano Jessie Nelson, che ha diretto anche Una moglie per papà, Mi chiamo Sam e Waitress e attori di ottimo livello come Whoopi Goldberg, Sean Penn e Michelle Pfeiffer. È stato prodotto da CBS Films, Groundswell e Imagine Entertainment, con sceneggiatura di Steven Rogers, montaggio di Nancy Richardson, fotografia di Elliot Davis e musiche di Nick Urata.

Il ruolo principale è stato assegnato a John Goodman, vincitore nel 1993 di un Golden Globe per la serie televisiva Pappa e ciccia e un Emmy Award come guest star per Studio 60 on the Sunset Strip. Viene coadiuvato da Diane Keaton, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice nel 1978 e grande collaboratrice di Woody Allen. Nel cast abbiamo anche Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Ed Helms, Timothée Chalamet, Alex Borstein e Marisa Tomei.

Natale all’improvviso: la trama del film natalizio

Protagonista della pellicola è Charlotte Cooper, che invita suo marito Sam a mantenere intatta la magia del Natale, nonostante la coppia sia in procinto di separarsi. Intanto, la figlia Eleonor è una sceneggiatrice disoccupata e si trova in aeroporto. La ragazza non vuole svelare a mamma e papà di essere tornata single, fino a quando non si imbatte nel soldato Joe, che le fa scoprire il vero amore. L’altro figlio, Hank, è un padre single ed è spesso alle prese con i ritorni dell’ex moglie Angie.

La sorella di Charlotte, Emma, viene coinvolta in un furto presso il centro commerciale, ma viene aiutata dall’Agente Williams. Dai problemi di memoria della gentile zia Fishy all’amore del nonno Bucky per la cameriera Ruby, sono numerose le storie particolari che si susseguono all’interno di una famiglia non convenzionale. Ed è così che la famiglia Cooper vive un Natale fuori dal comune, senza dimenticare la figura imprescindibile dell’onnipresente cane Rags. Naturalmente, a vincere è sempre la straordinaria magia che solo il Natale sa dare.

